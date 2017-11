Els treballadors del Parlament ovacionen Forcadell a la seva arribada a la cambra catalana

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rebut avui el suport dels treballadors de la cambra amb un emotiu i llarg aplaudiment en arribar poc abans de les deu del matí, l'endemà que acudís al Tribunal Suprem, on va decidir ajornar la seva declaració fins a dijous que ve, tal i com també van fer la resta de membres sobiranistes de la Mesa, per l'escàs marge de temps que tenien per preparar la seva defensa.

Després d'abraçar-se un per un amb els treballadors que s'han concentrat al vestíbul del Parlament, Forcadell els ha dirigit unes paraules i els ha demanat que continuïn treballant per fer "aquest país millor", i perquè tothom continuï pensant que "aquest és el seu Parlament". "Nosaltres, els diputats, estem aquí perquè ens hi ha posat la ciutadania, i vosaltres també esteu al servei del país", ha conclòs la presidenta de la cambra.

Forcadell també els ha agraït les mostres de solidaritat amb un missatge al seu compte personal de Twitter: