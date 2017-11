Els treballadors del Parlament homenatgen Forcadell

Carme Forcadell va tornar ahir al Parlament. A les deu en punt del matí, la presidenta de la cambra encapçalava la reunió amb els representants dels grups parlamentaris de la diputació permanent. Ho feia quatre dies després d’haver passat una nit a la presó d’Alcalá-Meco. Era la primera vegada que tornava a la cambra catalana després de declarar al Tribunal Suprem pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, i els treballadors de la cambra li van preparar una rebuda càlida i, entre aplaudiments, li van mostrar el suport. Més enllà de l’homenatge, la reunió, semblant a una junta de portaveus, va servir per fixar la diputació permanent -l’òrgan que regeix l’activitat del Parlament quan no hi ha període de sessions- per demà a les onze del matí.

La trobada entre els representants dels grups parlamentaris va ser curta; no van estar ni 10 minuts reunits. Un cop acabada, els treballadors van demanar reunir-se amb la presidenta del Parlament per mostrar-li el seu suport després d’haver declarat davant el jutge Pablo Llarena. Ho van fer a porta tancada, al despatx d’audiències, on també van ser presents els membres de la mesa que van declarar al Tribunal Suprem la setmana passada. Segons van explicar fonts parlamentàries, Carme Forcadell també els va voler transmetre el seu agraïment pel “suport i escalf”, per defensar amb “dignitat” el Parlament i preservar-ne la sobirania. Aquestes paraules van ser molt ben rebudes pels treballadors, que hi van respondre amb aplaudiments que es van sentir des de fora del despatx d’audiències.

No és la primera vegada que els treballadors del Parlament mostren el suport a Carme Forcadell. Fa dues setmanes, l’endemà que el jutge ajornés la declaració dels membres de la mesa per al 9 de novembre, la van rebre amb aplaudiments a l’entrada de la cambra. També divendres passat, just l’endemà que Forcadell dormís a la presó, una bona part dels treballadors de la cambra es van concentrar a l’escalinata del Parlament per demanar la llibertat dels presos i mostrar el suport als membres de la mesa.

Demà, diputació permanent

Ahir es va fixar la reunió dels diputats que formen la diputació permanent per demà al matí. Seran 22 membres, i no els 23 habituals, perquè la diputada cupaire Eulàlia Reguant va deixar l’escó per passar a l’Ajuntament de Barcelona i la CUP encara no ha proposat cap substitut. La diputació permanent de demà servirà per nomenar el vicepresident primer de la mesa i el secretari segon, les dues vacants que encara quedaven per cobrir. Segons fonts parlamentàries, el diputat de Junts pel Sí, Lluís Guinó, serà el vicepresident primer, i el diputat socialista David Pérez, el secretari segon. Guinó i Pérez completaran els cinc membres que ha de tenir la mesa de la diputació permanent. Fins ara hi havia designats Carme Forcadell, com a presidenta; José María Espejo-Saavedra, com a vicepresident segon, i Anna Simó, com a secretària primera.

Demà també es validarà el decret llei de millora de les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal per al personal de l’administració de Justícia i es recorrerà contra la decisió del Tribunal Constitucional d’admetre a tràmit el recurs del govern espanyol per suspendre la llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament.