Els treballadors del departament de Presidència denuncien que els han retornat "oberta" una carta enviada a Turull

L'Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes del departament de Presidència han denunciat a través de Twitter que els han retornat una carta "oberta i rebregada" que havien enviat a la presó d'Estremera, on és el conseller Jordi Turull. Els treballadors consideren que aquest fet "vulnera claríssimament un dels drets fonamentals recollits a la Constitució"; concretament, es refereixen a l'article 18.3, que "garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques, etc.".

Agraïm el gest de la persona que ens ha fet arribar l'escrit que va trobar llençat al carrer davant de la Central de Correus de St. Cugat del Vallès. Us mostrem la transcripció que hem fet d'aquest escrit per tal de preservar la seva identitat. pic.twitter.com/y4D9lRac4u — ADIC_PRE (@ADIC_PRE) 30 de noviembre de 2017

Els treballadors expliquen que una persona els ha fet arribar la carta, que va trobar "davant de la central de Correus de Sant Cugat del Vallès" amb un escrit que explicava com i on havia trobat la missiva. Segons la persona que va trobar la carta que anava dirigida a Jordi Turull, no és la primera vegada que se'n troba una de dirigida a un conseller que és a la presó, sinó que ja en va trobar una que anava dirigida al vicepresident, Oriol Junqueras.