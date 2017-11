Una trencadissa municipal sense precedents per l’aplicació del 155

El pols independentista no només ha alterat la vida política del Parlament. En molts ajuntaments, tant de grans municipis com de petits, el Procés ha alterat les aliances i alguns governs han perdut la majoria que tenien. Altres, directament, han perdut l’alcalde. En tots els casos, el partit que ha centrat totes les polèmiques ha sigut el PSC. Tot i que hi ha ajuntaments en què les crisis de govern es van produir abans, com és el cas de Tarragona, en la majoria de municipis les tensions han arribat després que el PSOE va aprovar l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. Els trencaments han arribat en molts ajuntaments en un moment crucial: quan s’estaven negociant els pressupostos per a l’exercici següent.

La trencadissa ha fet caure tres alcaldes. Dos d’ells (a Terrassa i Blanes) van donar-se primer de baixa del PSC i després van abandonar l’alcaldia. En tots dos casos ja tenen substitut. A Terrassa, el PSC va presentar Alfredo Vega com a candidat per substituir Jordi Ballart. Vega va ser investit el 16 de novembre, després que Terrassa en Comú (TeC) i ERC no aconseguissin sumar el PDECat a l’acord per formar un govern alternatiu. Vega va obtenir els vots dels nou regidors del PSC i governarà en minoria i tot sol, segons informa Xavi Segura. A Blanes, l’alcaldia encara s’ha de resoldre.

El tercer que ha perdut el càrrec és el de Sant Hipòlit de Voltregà. En aquest cas, l’alcalde socialista, Xavier Vilamala, va ser cessat amb una moció de censura presentada per les forces independentistes. També hi ha dos alcaldes més que no han sigut cessats però que han abandonat la militància del partit. Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès, va deixar el PSC però manté l’alcaldia. Gimenells i el Pla de la Font, un poble del Segrià de 1.111 habitants, és un cas únic perquè l’alcalde, el fins ara socialista Dante Pérez, va abandonar el PSC per incorporar-se al PP, dolgut perquè el partit de Miquel Iceta va incloure a les seves llistes del 21-D Ramon Espadaler, exmembre d’Unió.

A part dels alcaldes, el procés independentista també ha deixat molts governs en minoria. En tres de les quatre capitals de demarcació s’ha produït aquest trencament. A Barcelona, després de consultar amb les bases de Barcelona en Comú, l’alcaldessa Ada Colau va suspendre l’acord amb el PSC. Haurà de governar la ciutat amb només 11 regidors dels 21 necessaris per tenir majoria. El PSC n’aportava quatre més. Caldrà veure si Colau pot tancar acords amb el PDECat i ERC, que van proposar un “pacte de país”, però no serà fàcil, perquè el model de ciutat del PDECat i el dels comuns és bastant diferent. La primera prova seran els pressupostos municipals, que ja s’estan negociant.

Girona i Tarragona

A Girona, l’alcaldessa Marta Madrenas (PDECat) va decidir trencar l’acord amb el PSC després de setmanes d’insistència d’ERC i la CUP. Madrenas en va fer cas omís fins al 27 d’octubre, quan el Parlament va declarar la independència i Mariano Rajoy va engegar la maquinària de l’article 155. Aquell dia l’alcaldessa es va reunir amb la portaveu socialista i llavors tinent d’alcalde Sílvia Paneque per analitzar la situació política i totes dues van coincidir a assenyalar que l’escenari de futur que es presentava no permetia continuar governant plegades sense entrar en contradiccions. Malgrat les ofertes dels republicans per pactar, el PDECat governa des de llavors en solitari amb 10 dels 25 regidors del ple municipal, segons informa Maria Garcia.

A Tarragona, el regidor de l’antiga Unió Democràtica de Catalunya (ara Units per Avançar), Josep Maria Prats, va sortir del govern el 4 d’octubre pel desacord amb la brutalitat policial amb què es va reprimir el referèndum. Amb aquesta decisió, el govern del PSC i el PP va quedar en minoria (amb 13 dels 27 regidors), tot i que res sembla indicar que l’estabilitat estigui amenaçada. El mateix Prats ja va avisar que deixava el govern però que mantenia els seus compromisos per assegurar-ne l’estabilitat. I tot pel gran projecte de ciutat que totes aquestes forces defensen: els Jocs Mediterranis que Tarragona ha d’organitzar l’estiu que ve, segons informa Dani Revenga. Al marge de la capital de la demarcació, a Altafulla (Tarragonès) el govern de Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla) va quedar també en minoria pel trencament del pacte amb el PDECat.

A més de les capitals de demarcació, hi ha desenes de municipis on els acords de govern s’han trencat i on els alcaldes s’han vist obligats a buscar noves aliances.