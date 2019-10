Treva (parcial) a Barcelona després de cinc nits de disturbis

Les cinc nits de disturbis a Barcelona des que es va dictar la sentència del Procés feien preveure ahir una nova escalada d’enfrontaments entre manifestants i policia en el marc de les mobilitzacions contra la decisió del Tribunal Suprem. La d’ahir, però, va ser una jornada majoritàriament pacífica, si més no fins ben entrada la nit, quan les barricades i la tensió amb la policia van tornar. Tanmateix, al tancament d’aquesta edició no tenien tanta intensitat com la resta de la setmana. Una treva parcial després de 184 detencions des de dilluns -ahir només els Mossos en van practicar tretze més, segons han informat aquest diumenge- en què l’esquerra independentista i la societat civil van canalitzar les protestes.

Milers de persones van respondre a la tarda a la convocatòria a la plaça Urquinaona dels CDR i diverses organitzacions i col·lectius independentistes de l’entorn de la CUP, anticapitalistes i llibertaris, així com també l’ANC. Abans que comencés la manifestació, a les 17.30hores, diversos controls policials als voltants de la plaça escorcollaven motxilles d’alguns dels assistents i els demanaven el DNI. Poc després, ja a la plaça, furgons de la Policia Nacional van provocar un dels pocs moments de tensió de la marxa. Situats a la Via Laietana, van decidir fer la volta a Urquinaona i obligar així la gent a apartar-se. Manifestants que estaven asseguts a terra van rebre alguna puntada de peu dels agents que van baixar dels vehicles, i als que estaven drets cridant “Som gent de pau” amb els braços alçats els van fer fora amb cops d’escut o de porra per sobre de la cintura. “És una provocació!”, lamentaven els manifestants, que van mantenir una actitud pacífica mentre els agents tornaven a formar la línia policial a la part alta de la Via Laietana.

A la calma dels assistents hi va ajudar la presència de diverses entitats de la societat civil lligades a En peu de Pau. Poc abans de la marxa, organitzacions com Open Arms, els Bombers, el Sindicat de Manters i els Sanitaris per la República havien cridat a fer un “cordó humà” a l’inci de la manifestació per “defensar el legítim dret a protestar dels nostres joves” i “rebaixar la tensió” davant la desproporció policial. “Serem al seu costat. Demanem protegir les persones, no els contenidors”, afirmaven els impulsors en un comunicat, en què també criticaven l’intent d’apropiació dels partits de la seva iniciativa. Poca estona abans, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, havia difós a Twitter el comunicat quan encara no s’havia fet públic.

Malgrat que el cordó humà va quedar deslluït, el gruix de la gent a Urquinaona se’n va anar del punt de tensió quan la capçalera de la manifestació, en què hi havia membres de la CUP com Carles Riera i Eulàlia Reguant, va començar a caminar intencionadament per la ronda Sant Pere en direcció a la Ciutadella. Amb crits de “Buch dimissió” i “Fora les forces d’ocupació”, els manifestants van reclamar la dissolució de la Brimo i la llibertat dels presos polítics. Les consignes “Els Mossos també són forces d’ocupació” o “No us mereixeu la senyera que porteu” van conduir la marxa fins al passeig Lluís Companys, davant del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), on va quedar finalment desconvocada.

La gent, però, no va abandonar el lloc, i es va quedar dues hores increpant els agents dels Mossos que protegien el TSJC amb una desena de furgons. No hi va haver cap llançament d’objectes a la policia des de les tanques que protegien el Palau de Justícia de Barcelona, i l’escridassada més gran, paradoxalment, se la va endur precisament Rufián, que va aparèixer a l’Arc de Triomf de manera espontània i va marxar pocs minuts després que els assistents el fessin fora amb crits de “Botifler”, recriminant-li els posicionaments dels últims dies sobre les manifestacions i la necessitat de diàleg amb l’Estat.

La tensió amb la policia, en canvi, va anar creixent de nou a Urquinaona amb Via Laietana. Mentre durava la marxa, un cordó humà més aconseguit que el de primera hora de la tarda es va col·locar al capdavant de les persones que van anar arribant al lloc, moltes procedents de la concentració al TSJC. Diverses persones van seure a primera línia davant dels furgons de la Policia Nacional en actitud pacífica, però ja de nit manifestants joves als laterals de la cruïlla van fer llançament d’ampolles i bombes de fum als agents. Van merèixer els retrets dels que estaven asseguts i diversos avisos de la policia, però al tancament d’aquesta edició no s’havia arribat a carregar. A mitjanit, això sí, ja hi havia algunes barricades de foc al centre de la ciutat.

Tall a la Meridiana

En paral·lel, a la Meridiana, un grup de manifestants convocats pels CDR van tallar l’avinguda a l’altura del passeig de Fabra i Puig, on ràpidament van arribar alguns furgons dels Mossos. Els agents van trobar-se amb la resistència a moure’s del lloc dels assistents, que cridaven consignes com “El vostre conseller és a la presó”, en referència a l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, però tampoc van carregar d’entrada -sí que van detenir una persona-. Amb la incògnita de què passaria durant la nit, el dia va acabar sense enfrontaments, el primer en què la policia no havia carregat amb força contra les mobilitzacions.