El tribunal alemany ajorna la decisió sobre l'extradició de Puigdemont

El Tribunal de Schleswig-Holstein ha ajornat la seva decisió sobre l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. Ho ha anunciat a Catalunya Ràdio l'advocat Gonzalo Boye, que forma part de l'equip de defensa dels consellers catalans a l'exili. Atribueix el retard tant a la complexitat del cas com al fet que el tribunal ha rebut molta documentació just abans que expirés el termini per prendre una resolució, així com al fet que el jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, ha enviat molta informació en castellà.

"La directiva europea estableix un termini de 60 dies prorrogables a 30 més, i després un que no està determinat en dies", ha explicat a Catalunya Ràdio. Boye ha explicat, en el mateix sentit, que la fiscalia es va excedir en els terminis per presentar el seu escrit, i que la defensa de Puigdemont va presentar dimarts les al·legacions de defensa. En el mateix sentit, ha explicat que el tribunal encara va rebre més documents posteriorment.