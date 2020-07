La jutge que va ordenar impedir l'1-O deixa el TSJC i torna a l'Audiència de Barcelona

La magistrada Mercedes Armas, la jutge que va signar la resolució del 27 de setembre del 2017 que ordenava als Mossos d'Esquadra i als cossos de seguretat de l'Estat impedir el referèndum de l'1-O, deixa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i torna a la seva plaça anterior, a la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona. Armas ha estat quatre anys a l'alt tribunal ocupant una plaça de reforç que ara es considera innecessària, donada la baixada de casos que tramita l'alt tribunal.

L'any 2016 la sala de govern del TSJC va demanar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) tenir un magistrat o magistrada de reforç a la sala civil i penal de l'organisme, a causa de l'augment de casos que arribaven a l'alt tribunal, i que en bona part tenien relació amb el Procés. Aquesta plaça de reforç temporal la va ocupar Armas i s'anava renovant cada sis mesos. Ara el CGPJ, d'acord amb el tribunal català, ha decidit suprimir aquest reforç, tenint en compte que el volum d'afers que porten la resta de magistrats ha baixat.

La magistrada no només és l'autora de la resolució per impedir el referèndum sinó que també es tracta de la jutge que va assumir en primera instància la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern per l'organització de l'1-O, que després es va quedar el Tribunal Suprem i que ha acabat amb la condemna de l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart; i amb la inhabilitació dels exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila.

Armas havia de formar part també del tribunal que aquest juliol jutjarà la mesa del Parlament i l'exdiputada Mireia Boya, però ella mateixa va prendre la decisió d'apartar-se'n, tenint en compte que havia portat el cas contra el Govern per l'organització del referèndum el 2017.

Traspàs

Armas havia assumit nous casos els últims mesos, que ara traspassarà a un altre magistrat del TSJC, Carlos Ramos. Entre aquests casos hi ha la causa contra el conseller d'Interior Miquel Buch pel fitxatge d'un assessor de seguretat que hauria fet d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica. El 16 de juny Armas va interrogar Buch durant més d'una hora de les tres que va durar la declaració del conseller.