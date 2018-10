La tuitaire reusenca jutjada per amenaçar Llarena nega l'autoria de la piulada

La tuitaire reusenca, Cori Sauné, acusada d’insultar i amenaçar el jutge Llarena a les xarxes socials ha negat aquest dijous que sigui l’autora de la piulada. El seu advocat, Lluís Gibert, ha subratllat que només consten captures de pantalla amb “una força de prova reduïda i relativa” i que, en qualsevol cas, el seu contingut no suposaria cap delicte.

En la piulada s’insultava el magistrat del Tribunal Suprem, s’indicava el lloc de feina de la seva dona i es cridava a difondre’n les dades perquè "no podran anar pel carrer a partir d'ara". La fiscalia ha mantingut la petició d’un any i mig de presó per un delicte d’amenaces -o subsidiàriament de coaccions-, i de 2.100 euros de multa per injúries.

L’advocat Lluís Gibert, del col·lectiu Advocats Voluntaris 1-O de Reus, ha explicat que han demanat a la jutgessa l’absolució d’aquesta veïna de la ciutat i que no han plantejat cap pacte amb la fiscalia perquè ambdues parts s’han mantingut inamovibles en els seus arguments, i el cas ha quedat vist per a sentència.

La investigació de la piulada va arrencar arran d’una petició de la Fiscalia Superior de Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra esbrinessin la identitat de la usuària de Twitter. Finalment, l'acusada va ser detinguda el 28 de març i l'endemà el jutjat d'instrucció número 3 de Reus la va deixar en llibertat provisional després que s’acollís al dret de no declarar.