El xoc entre independentistes provoca un ball de dates per a les eleccions espanyoles

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la intenció d’esgotar el mandat, o com a mínim arribar fins a la tardor del 2019, segons han explicat a l’ARA fonts de la Moncloa. Però la inestabilitat política a Catalunya després del terratrèmol causat per l’ultimàtum de Quim Torra i els dubtes sobre si els independentistes oferiran estabilitat parlamentària al PSOE han disparat les especulacions sobre un possible avançament electoral, que no es descarta dins de les files socialistes. Tot plegat situa la política espanyola en un estadi de precampanya perpetu.

Tant Sánchez com el seu cap de gabinet, Iván Redondo, són de l’opinió que cada dia a la Moncloa és una victòria, perquè ofereix al president espanyol una imatge presidencial que l’impulsa a les enquestes, com de moment estan demostrant els sondejos del CIS. Per això, pretenen allargar la legislatura mentre puguin anar mantenint vives algunes negociacions, com la dels pressupostos. Amb el pacte amb Podem molt avançat, la Moncloa veu factible arribar al 15 d’octubre, quan s’ha de presentar a Brussel·les un esborrany dels comptes amb un document pactat amb la formació lila.

Aleshores s’entraria en una etapa de negociació amb els independentistes, imprescindibles per a l’aprovació final dels comptes, i també per a l’inici de la tramitació, que hauria de ser abans de final d’any. El govern espanyol confia superar aquest primer escull, i mostra la bona sintonia en les negociacions en les bilaterals com a prova que és possible. Si ho fan, podran mantenir viva la flama de la negociació fins al gener de l’any que ve, i per això la Moncloa confia que els comicis no seran, com a mínim, fins a la primavera del 2019.

Però la perspectiva d’entrar en una dinàmica insostenible al Congrés està provocant el primer ball de dates sobre la possibilitat d’uns comicis avançats. De moment, les mirades estan clavades en la presidenta andalusa, Susana Díaz, que podria convocar eleccions autonòmiques el 2 de desembre. Està gairebé descartat que Sánchez vulgui fer coincidir els comicis amb els andalusos si són abans de l’any que ve, però podria tenir la temptació de fer-los coincidir en cas que Díaz els deixi per al febrer de l’any que ve.

L’element clau en aquest debat són els pressupostos. En cas que els independentistes no hi donin suport, quedarien definitivament tombats pel Congrés al gener. Aleshores, l’opció que hi hauria sobre la taula seria fer coincidir els comicis amb les europees de finals de maig, tot i que la idea que més sedueix a la Moncloa és ajornar-los fins a la tardor de l’any que ve, amb l’excusa que s’estarien fent coincidir massa eleccions (també se celebren les municipals i les autonòmiques a les comunitats de règim general). Avui mateix, la ministra d’Hisenda, María Dolores Montero, ha expressat la voluntat del govern espanyol de seguir governant encara que no hi hagi un pacte pressupostari.