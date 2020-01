Un ultraconservador búlgar redactarà l'informe sobre la immunitat de Puigdemont i Comín

L'eurodiputat ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki ha sigut escollit aquest dilluns com el ponent encarregat de redactar l'informe sobre si és pertinent o no aixecar la immunitat parlamentària dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín després que el Tribunal Suprem elevés el suplicatori a la institució demanant que els sigui retirada. Ho ha decidit aquest dilluns la comissió d'Afers Jurídics i Legals (JURI) en la reunió de coordinadors, en què també s'han rebutjat diverses esmenes presentades per Vox que volien bloquejar la verificació definitiva de credencials dels dos eurodiputats exiliats.

L'elecció d'aquest ponent ha comptat amb certa polèmica. A l'inici de cada legislatura els grups parlamentaris designen un eurodiputat expert en immunitats que s'encarrega d'elaborar els informes dels diversos suplicatoris que ha de gestionar JURI de manera recurrent. Aquesta vegada era el torn dels Conservadors i Reformistes Europeus i tot apuntava que seria un europarlamentari polonès, però finalment ha sigut el búlgar. Les institucions europees estan pressionant Polònia (governada precisament per la ultradreta) per les vulneracions de l'estat de dret i hi havia desconfiança per part de les grans famílies polítiques per por que els ultraconservadors polonesos aprofitessin el cas per boicotejar la institució.

Dzhambazki és del Moviment Nacional Búlgar, soci del govern del país i que manté un discurs xenòfob i homòfob. L'elecció del ponent és un tràmit però és el primer pas per a la tramitació del suplicatori. La seva competència és la d'elaborar l'informe, un procés pel qual pot considerar necessària la compareixença dels dos eurodiputats afectats o d'altres testimonis. A més, segons el reglament de l'Eurocambra, "l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui rellevant". És a dir, que encara que el ponent no ho considerés necessari, Puigdemont i Comín tenen el dret de comparèixer.

Segons el reglament del Parlament Europeu, la comissió no entrarà a valorar els fets pels quals es demana l'aixecament de la immunitat, i encara menys si el motiu pel qual es demana que s'aixequi la immunitat és previ a l'adquisició de la condició d'eurodiputat. Per això en la gran majoria de casos els suplicatoris tiren endavant. Però Puigdemont i Comín pretenen convertir el tràmit en un "judici al judici de l'1-O", un procés que pot allargar-se mig any.