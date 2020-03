La unilateralitat i la relació amb els partits, punts clau de l’assemblea virtual de l’ANC

L’ANC ha iniciat avui la seva VIII assemblea general de forma virtual, sent aquest el primer gran acte polític a Catalunya que és modificat a causa del coronavirus. Algunes territorials van reclamar que s’ajornés i es fes presencial per no minar el caràcter assembleari de l'entitat i evitar una baixa participació, però la direcció va desestimar suspendre-la perquè van assegurar que ja estava dissenyat el procediment per fer-la de manera virtual.

L’assemblea, que s’allargarà fins diumenge, tindrà com a punt clau el posicionament de l’entitat en les pròximes eleccions al Parlament. El full de ruta estableix, com va avançar l’ARA, que "només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament una proposta de mandat cap a la unilateralitat", i adverteix que pensa "denunciar públicament aquells que, tot i haver manifestat el seu compromís, l'incompleixen". El secretariat buscava, així, un compromís ferm dels partits en el seu programa amb la via unilateral ara que s'ha engegat la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol i que ERC ha optat per prioritzar la negociació i JxCat ho ha secundat. Els socis han de ratificar si validen aquest punt o accepten les esmenes que s’han presentat per evitar un posicionament tan explícit de l’Assemblea.

Un altre dels punts més controvertits, segons ha pogut saber l'ARA, serà la demanda d’algunes territorials que els membres del secretariat nacional no puguin manifestar públicament opcions partidistes contràries als posicionaments de l’Assemblea, i en el cas que ho facin posteriorment a accedir al càrrec, per tal de preservar la transversalitat de l’entitat, hagin de deixar el càrrec que ocupen. Els estatuts de l’entitat estipulen que si una persona ocupa un càrrec representatiu a l’entitat no pot tenir cap càrrec polític, però ara alguns nuclis volen anar més enllà perquè consideren que els integrants del secretariat nacional no poden discrepar de la línia oficial marcada per la direcció.

Algunes territorials, que van impulsar la trobada d'assemblees de base de Calaf per mostrar el seu rebuig a la "desorientació actual" de la direcció i una manca de transparència, també porten a votació la necessitat que el secretariat nacional traslladi a les assemblees de base les decisions que s’han de prendre amb suficient antelació per poder debatre-les, encara que això ja està acordat que sigui així. En el rerefons, però, hi ha crítiques internes a "determinats secretaris nacionals o coordinadors territorials" que a parer seu limiten el debat intern afavorint que les decisions es prenguin des de dalt.