L'unionisme carrega contra els talls de carretera dels CDR

L'unionisme ha carregat amb força pels talls de carretera que han establert els CDR en diferents vies del país i que ara mateix afecten una quinzena de punts. La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha criticat l'actitud del president espanyol, Pedro Sánchez: "Sánchez no s'assabentarà del caos muntat a Catalunya pels CDR, ell està protegit per més de 8.000 agents i tornarà a Falcon a Madrid. El caos el pateixen amb por els catalans que no podran obrir els seus negocis, portar els seus fills al col·legi o agafar els seus cotxes".

L'exlíder del PPC Xavier García-Albiol ha afirmat que "alguna cosa falla en la societat catalana quan uns abduïts amb vocació totalitària i aprenents de dictadors són capaços de crear el caos a la resta de milions de catalans i aquests, la societat de persones normals i decents, no reaccionen". Societat Civil Catalana també ha fet una piulada al seu compte de Twitter on denuncia que "els demòcrates decideixen per on podem passar". El diputat de Cs al Congrés, Toni Cantó, ha sentenciat al seu compte de Twitter que és l'hora d'aplicar el 155 de manera immediata. "155. JA", ha piulat. L'exdiputat de Cs Jordi Cañas ha qualificat les accions directament de "segrest". Posteriorment també ha ironitzat que aquestes accions són els "primers resultats del Pacte de Pedralbes entre Chamberlain i Torra".

L'exdiputat de CiU Ignasi Guardans també ha advertit que si el Govern no pren mesures contra els CDR el gran perjudicat serà el president espanyol, Pedro Sánchez, després de la reunió que va mantenir ahir amb Torra al Palau de Pedralbes. "Si la reacció policial avui davant les imposicions d'aquesta banda organitzada anomenada CDR no és contundent, si la Generalitat mostra la més mínima condescendència i la gent se sent de nou abandonada des del poder, la foto d'ahir li pot costar caríssima a Pedro Sanchez i al PSOE", ha afirmat al seu compte de Twitter.

Des de l'independentisme, el portaveu de JxCat, Albert Batet, ha remarcat que el "21-D vam revalidar l'1-O i el 27-O" després de recordar que ara fa un any "va guanyar la restitució de Carles Puigdemont". Tanmateix, el també alcalde de Valls ha lamentat que "el tripartit dels 155 no respecta els resultats del 21-D, el Parlament no ha investit Puigdemont, Espanya té presos polítics i exiliats i avui venen a Barcelona a recordar-ho". El regidor de la CUP de Girona, Lluc Salellas, ha subratllat l'abast de la protesta. "Desenes de carreteres tallades, arreu, paralització del país i milers de persones ja mobilitzades a primera hora. Així es desperta #desbordem-los21D, un dia de mobilització, de denúncia i de demostració que l'autodeterminació i la República catalana són peces de futur. Sumem-nos-hi", ha anotat l'exportaveu del secretariat nacional dels cupaires.