La universitat de Mèxic on Puigdemont havia de participar en un acte: "Qualsevol pressió, real o no, és irrellevant"

La universitat mexicana Iberoamericana (Ibero), on l'expresident Carles Puigdemont va rebutjar participar en un acte per un canvi en el format, ha assegurat que les decisions "internes" que pren són "de caràcter estrictament acadèmic" i ha restat importància a possibles pressions externes. "Qualsevol pressió externa, real o no, és irrellevant per a nosaltres", ha assegurat a l'ACN el director del departament d'estudis internacionals (DEI) de la universitat, César Villanueva Rivas.

Segons va explicar el responsable de l'oficina de Puigdemont a Barcelona, Josep Lluís Alay, l'expresident havia de fer-hi una conferència "sobre l'existència de presos polítics a Catalunya", però la universitat va canviar el format per "pressions polítiques", fet que va "desvirtuar" l'acte, i per això van declinar participar-hi.



Segons va explicar divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio el responsable de l'oficina del president Puigdemont a Barcelona, Josep Lluís Alay, la universitat va ser sotmesa a una "gran pressió" per part de l'ambaixada espanyola perquè suspengués l'acte, titulat inicialment 'Presos polítics a Catalunya? I la defensa de la terra a Mèxic', perquè s'estava convidant un "criminal".

En un primer moment, segons Alay, la resposta de la Ibero hauria estat convidar a participar-hi un representant de l'ambaixada. Davant la negativa, dijous informava l'oficina de l'expresident d'un canvi de format de l'acte. En comptes d'una conferència, farien un debat acadèmic amb el doctor José Sols Lucía, de la Universitat Ramon Llull.

Puigdemont va declinar participar en l'esdeveniment perquè s'havia "desvirtuat" el format inicial de l'acte. "Mai vam pensar que anàvem a Mèxic a participar en un cara a cara amb un acadèmic que no representa a ningú", va dir, fet que "desvirtua la invitació inicial, que era una conferència del president". "Hem hagut de dir que no, hi ha un moment en què t'has de plantar. Estem disposats a dialogar, però desvirtuar una invitació a l'últim minut i d'aquesta manera no ho podem acceptar", va reblar.

La Ibero justifica la invitació al doctor Sols per les seves "àmplies credencials acadèmiques en l'àmbit internacional" i coneixement de la història i situació actual de Catalunya. L'acadèmic es va llicenciar en història contemporània a la Universitat de Barcelona i actualment és director de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristipa de l'IQS de la Universitat Ramon Llull. Alay va afirmar que Sols va ser "l'inspirador" d'un manifest, 'Cristianos por la convivencia', que denunciava "la hispanofòbia a Catalunya i altres idees d'extrema dreta".

César Villanueva, a més, ha assegurat que la Ibero dialoga amb totes les ambaixades i els actors polítics nacionals i internacionals, però que el seu eix d'acció és la qualitat acadèmica. "En aquest cas el tema és que el senyor Puigdemont no va estar en condicions de debatre amb nosaltres, fet que lamentem", ha dit el director del DEI.

El de Puigdemont no ha estat l'únic canvi d'última hora de l'acte inaugural de la Setmana de les Relacions Internacionals de la Ibero. Segons informava 'El Heraldo de México', el consultor Asael Nuche, director de riscos d'Etellekt, també ha decidit no participar en la intervenció que tenia prevista pels canvis d'última hora. "Pel fet que el nou programa ha omès per complet aquest tema i que no hem rebut la comunicació oportuna sobre aquests ajustaments per desenvolupar amb temps una ponència relativa a la problemàtica de la defensa de la terra, hem decidit cancel·lar la nostra participació", han afirmat en relació a la nova temàtica de la conferència ara titulada 'La defensa de la tierra en México'.