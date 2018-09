"Si una universitat fa alguna cosa dolenta que els hi preguntin a ells. Ens sentim víctimes": Pablo Casado en 10 frases

El president del PP, Pablo Casado, ha parlat de la proposta de reforma constitucional de Sánchez, del 155 i de la sospita del seu màster, en una entrevista a la Cope. Fem un recull de les frases més rellevants.

1. Preguntat pels dubtes sobre l'obtenció del seu màster: "Que l'hi preguntin a la Complutense i a la Rey Juan Carlos i que ens deixin en pau. Si una universitat fa una cosa dolenta que els hi preguntin a ells. Al final ens sentim víctimes. N’estic fart. [...] No tinc res a amagar, que diguin el que vulguin".

2. "El doctorand de Rivera o el meu màster són cortines de fum".

3. "Hem de decidir si jutgem un polític per saltar-se un semàfor o per temes més importants".

4. "El 155 ha de ser durador i ampli perquè els Mossos deixin de complir ordres il·legals, perquè no hi hagi un adoctrinament educatiu a les aules, perquè la propaganda de TV3 pari i no es recuperin les estructures d’estat. [...] Cal un 155 aprovat pel PP al Senat que sigui el que faci falta".

5. "El 155 no va arribar a TV3 i a l’educació perquè el PP no ho va voler".

6. "Els mateixos ciutadans estan arribant a les mans per la inacció del Govern".

7. "No podem tolerar que des de l’Estat s’abandoni els nens de Catalunya a l’adoctrinament i a la mala educació (perquè, a més, els índexs són molt dolents)".

8. "El que ha passat amb Valtonyc em preocupa moltíssim perquè em replantejo el que és l'euroordre o l'espai Schengen".

9. Sobre la compareixença d'Aznar a la comissió de corrupció del Congrés: "Aniré a rebre'l i a acompanyar-lo. [...] Estaré al costat d’Aznar i Rajoy, que han sigut grans presidents d’Espanya. La comissió és un despropòsit. Espero que quedi clar que és una persona honesta".

10. "Espanya no està per a reformes constitucionals amb els interlocutors polítics que tenim. [...] On hi havia el 78 Solé Turá, ara hi ha Pablo Iglesias. On hi havia el senyor Roca, ara hi ha Rufián. I on hi havia Peces-Barba, ara tenim Pedro Sánchez". I també sobre la proposta de Sánchez: "És un altre ham, com el de Franco. Si volen canviar els aforament parlem dels 250.000 que hi ha a Espanya".