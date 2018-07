Al final el PP tenia raó, les urnes divideixen. Com a mínim si s’observa el congrés que els populars han celebrat aquest cap de setmana a Madrid i que es va tancar ahir amb la victòria de Pablo Casado sobre Soraya Sáenz de Santamaría i la seva designació com a successor de Mariano Rajoy. Una victòria ajustada -menys de 500 vots- que deixa ferides obertes en gairebé totes les organitzacions territorials de la formació. Les primeres primàries de la història del PP han acabat convertint-se en una batalla acarnissada pel poder que ha tensat les costures del partit com si fos la camisa de Miguel Arias Cañete, un dels molts exministres que s’han deixat veure aquests dies pel congrés.

“No li pregunteu a ningú què ha votat”, va dir el ja president Casado en un intent d’evitar la fractura. Com si calgués. Com si no es llegís a les cares de tots els compromissaris l’eufòria o la derrota. Només Alícia Sánchez-Camacho -que primer va optar per María Dolores de Cospedal i ara per Santamaría- conservava el seu somriure impertorbable. Ella i Mariano Rajoy, que ha mantingut fins al final la tradició de no mullar-se que tants rèdits li ha donat durant la seva carrera política, des d’ahir definitivament liquidada. Per a la història quedarà la seva capacitat de resistència i la seva manera de caminar ràpid, que va tornar a posar en pràctica per marxar a correcuita de l’Hotel Marriot madrileny a la recerca d’un futur de passejades per Santa Pola i migdiades mirant el Tour de França.

L’adeu de Rajoy i alguna tímida llàgrima de Santamaría a la sortida van ser l’epitafi d’un congrés que, a estones, va ser un veritable mercat àrab, amb partidaris d’un candidat o l’altre negociant suports a la desesperada fins a l’últim minut. Fent de la guerra psicològica una arma per intentar decantar la balança. Donant tots dos bàndols per feta la victòria fins minuts abans que s’obrissin les urnes. Va ser aleshores quan Ana Pastor va donar pas a la votació, quan els passadissos del congrés van deixar de ser un mercat per convertir-se en la sala d’espera d’una maternitat. “Volem saber si serà nen o nena”, deia rient una compromissària del PP, que no amagava la seva preferència per Casado però tampoc el seu nerviosisme per com s’ho farà perquè la fractura actual no s’enquisti els pròxims mesos. “Som els garants de la unitat d’Espanya, no podem estar dividits”, comentava després una altra dirigent. Al cap de més de dues hores de part i centenars de selfies, finalment va ser nen: Pablo Casado pujava de nou a l’escenari per tornar a defensar l’Espanya de “les banderes als balcons”, tan rojigualdas com el braçalet que lluïa a la mà dreta Isabel Torres, la seva dona.

El botó presidencial

Casado, doncs, va ser l’escollit per succeir Mariano Rajoy. I la seva primera decisió com a líder del PP va ser cordar-se el botó de l’americana, que durant el seu discurs com a candidat havia portat descordada. A diferència de la intervenció que havia fet a primera hora del matí, ara ja no suava, potser reconfortat per l’ombra de José María Aznar que sempre l’acompanya. No és l’única. També la d’Adolfo Suárez Illana -fill de l’expresident del govern espanyol-, que no es va separar ni un mil·límetre d’ell durant tota la jornada. Només el va deixar anar perquè Casado pogués pujar a l’escenari a proclamar que “el PP ha tornat”. El més conservador. El més dividit.