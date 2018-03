El veto del Suprem a Sànchez accelerarà el pla C per a la investidura

Jordi Sànchez i Joaquim Forn tornen avui al Tribunal Suprem per reclamar que els deixin en llibertat després de passar-se els últims quatre mesos -cinc en el cas de Sànchez- tancats a les presons de Soto del Real i Estremera. La decisió està en mans de la sala penal i a l’expectativa es mantenen Junts per Catalunya i ERC, a punt per prémer l’accelerador de la investidura. “Demà serà un dia clau: poden passar coses importants”, deia ahir el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià. “Demà és un dia important, i encara tenim un bri d’esperança”, opinava, per la seva banda, Maria Senserrich, membre de la direcció del PDECat. El que és cert és que fonts de tots dos partits assumeixen que el Suprem mantindrà empresonat l’expresident de l’ANC, i que hauran de passar al pla C més d’hora que tard.

Probablement aquesta mateixa setmana hi haurà canvi de candidat, segons expliquen a l’ARA diverses fonts, que afegeixen que era un pas que es podia fer la setmana passada però que van ajornar per l’agenda fixada per Llarena. Jordi Turull continua sent el més ben posicionat, però tot queda pendent del pacte amb la CUP, que continua advertint que s’abstindrà si no hi ha canvis substancials en l’oferta que li han fet arribar els seus interlocutors.

Sànchez tirarà endavant els recursos que el portaran en última instància al Tribunal Europeu de Drets Humans, però els partits sobiranistes no esperaran que Estrasburg es pronunciï. El PDECat encara es resistia ahir a donar per amortitzada la candidatura de Sànchez, que fins ara ha servit per demostrar que la justícia espanyola no està disposada a acceptar que un dels presos polítics es converteixi en president. “El nostre candidat és Sànchez i esgotarem tota la via fins l’últim minut. Cal defensar-lo malgrat les adversitats”, deia Senserrich. En el pacte que JxCat i ERC van signar la setmana passada van incloure una clàusula per nomenar un nou candidat tan bon punt es faci evident que Sànchez no té autorització judicial per assistir al ple. Els republicans entenen que avui es donaran aquestes condicions i insisteixen que hi ha pressa per revocar el 155 i fer que “Enric Millo deixi d’inaugurar estacions de metro”, com ahir mateix va fer a Sabadell. Ara bé, la vista d’aquest dimarts al Suprem no està relacionada directament amb la investidura.

En mans de la sala d’apel·lacions

Aquest cop la decisió no està en mans de Pablo Llarena, sinó de la sala penal o sala d’apel·lacions, que revisa les resolucions del jutge instructor en la causa per rebel·lió al Suprem. A aquesta sala se li acumulen els recursos i, per això, avui encara no deliberarà sobre el permís extraordinari a Jordi Sànchez de cara a la investidura, tot i que el seu advocat, Jordi Pina, defensarà el dret del seu client a assistir al Parlament. El tribunal es posicionarà abans sobre la petició de llibertat que tant Sànchez com Forn van presentar fa més d’un mes. El 6 de febrer Llarena va rebutjar que l’actual candidat a la presidència sortís de Soto del Real al·legant que mantenia “el seu ideari sobiranista” i, per tant, continuava el “risc de reiteració delictiva”. El mateix havia decidit per a Forn el 2 de febrer.

El primer citat, a les 10 h, és el conseller d’Interior, i mitja hora més tard arribarà el torn de Sànchez. No es tracta en cap cas d’una declaració, sinó d’una vista amb totes les parts -també hi serà la fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i l’acusació popular, representada per Vox-. Tal com passa des de fa quatre mesos i mig, els presos polítics arribaran amb furgó policial, s’esperaran als calabossos de l’Audiència Nacional, seran traslladats emmanillats fins al Suprem, on entraran per la porta del darrere, i només podran declarar si els magistrats els hi permeten al final de la deliberació. El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va seguir el mateix procediment el 4 de gener en una vista en la qual els magistrats, per unanimitat, van denegar-li la llibertat. Aquell dia el líder d’ERC va al·legar ser un “home de pau” que aposta pel “diàleg” i la “bilateralitat”. El veredicte, en el cas de Junqueras, va trigar un dia, i segons fonts judicials la decisió sobre Sànchez i Forn encara pot trigar més.

Un jutge recusat per Sànchez

Pel que fa al permís per la investidura, rebutjat per Llarena, Sànchez també està pendent de la sala d’apel·lacions. Precisament avui acaba el termini de cinc dies que el Suprem va donar a les parts per presentar els seus escrits i, en el moment de tancar aquesta edició, la fiscalia encara no havia presentat el seu.

Són tres els jutges que formen el tribunal que revisa les decisions de Llarena: Alberto Jorge Barreiro, Miguel Colmenero i Francisco Monterde. Aquest últim actua de ponent en el recurs de Sànchez. Un fet que no ha agradat a la seva defensa. Monterde és el vicepresident de la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM). Alguns dels tuits de l’associació en contra dels líders independentistes van provocar que la defensa de Sànchez intentés recusar aquest magistrat, però el Suprem ho va rebutjar.

Tan bon punt hi hagi decisió dels magistrats, JxCat i ERC s’han compromès a reactivar la investidura, aquest cop sí, amb un candidat que no pugui ser vetat pel Tribunal Suprem. Les negociacions amb la CUP continuen amb la qüestió de confiança a mig mandat sobre la taula, i amb el dubte de si Carles Puigdemont i Antoni Comín hauran de renunciar finalment a l’escó per garantir la majoria.

Gabriel i Boya demanen al Constitucional que la causa per rebel·lió passi al TSJC

De la mateixa manera que van fer l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exsecretària primera de la mesa Anna Simó (ERC), les exdiputades de la CUP Anna Gabriel i Mireia Boya van presentar divendres un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) en què demanen que no les investigui el Tribunal Suprem sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’alt tribunal ara ha de decidir si admet a tràmit o no el recurs, tot i que encara no ha respost a les peticions de Forcadell i Simó.

Les dues cupaires ja van recórrer al gener la decisió del jutge instructor Pablo Llarena de passar la seva investigació al Suprem. La sala d’apel·lacions -que revisa les decisions de Llarena- va rebutjar admetre el recurs a tràmit, de manera que van presentar un recurs de súplica en no estar argumentada la decisió. Per això Gabriel i Boya denuncien ara davant del TC que encara no se’ls hagi respost.

A més, assenyalen que, com que eren diputades al Parlament durant els fets pels quals se les investiga i, per tant, aforades, cal que assumeixi la causa el TSJC. En el recurs d’empara al TC se citen drets del Conveni Europeu de Drets Humans que consideren que s’estan vulnerant, com el de ser jutjades “per un tribunal independent, imparcial i prefixat per la llei”.