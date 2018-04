El victimisme espanyol

L’ínclit Arcadi Espada, aficionat a la hipèrbole, qualifica la decisió del tribunal alemany d’un nou 98 per a Espanya. A part que el paral·lelisme porta a considerar Catalunya com una colònia, el cert és que sí que és un cop molt dur a la imatge d’Espanya com una democràcia avançada i consolidada. Els nostàlgics veuran la decisió com una mostra de la immemorial aversió dels protestants nord-europeus a la catòlica Espanya. Però hi hauria d’haver una onada d’indignació general contra aquells que han fet creure a la població espanyola que a Catalunya hi ha hagut violència, i que, en conseqüència, han portat el país al ridícul internacional més espantós. Però com el 98, la reacció serà la de sempre: el victimisme històric espanyolista, del qual Espada és el millor exemple.