El filòsof Josep Maria Terricabras, que serà el cap de llista d'ERC per a les eleccions europees, el jutge Santiago Vidal, l'actor Juanjo Puigcorbé, el músic Pep Sala, l'enigmista Màrius Serra i la periodista i escriptora Empar Moliner, entre d'altres, participen en el vídeo que ERC ha llançat coincidint amb el dia de la Constitució espanyola per reclamar la consulta i anunciar un acte per al 14 de desembre.