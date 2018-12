Un vocal del CGPJ dona per fet que a Catalunya hi haurà algun mort pel Procés

José María Macías Castaño, vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) dona per fet que a Catalunya hi haurà algun mort pel Procés. "A hores d'ara, dono ja per fet que en un moment o altre passarà alguna cosa irreparable. És una simple qüestió d'ocasió i probabilitat i ocasions s'estan donant cada vegada més", afirma en un article publicat aquest dimecres a 'El Español', i afegeix: "Tampoc dubto que l'irreparable, el primer mort, serà útil per a algú, o almenys això pretendrà aquest algú".

Macías Castaño argumenta la seva teoria amb l'apel·lació del president de la Generalitat, Quim Torra, a la via eslovena, les accions dels CDR i "la sorprenent falta d'eficàcia" dels Mossos en la "persecució" d'aquests fets. "La meva terra, Catalunya, es dirigeix a un desastre previsible i que desconcerta perquè, sent previsible, sembla imparable, la crònica d'una mort anunciada: és impossible viure en una situació d'anormalitat, no afrontar-la i que no succeeixi quelcom encara més greu", insisteix.

Amb tot, l'únic dubte que es planteja el membre del CGPJ és "qui serà el primer mort útil: un jutge o un fiscal que tinguin una mala ensopegada amb un descervellat? Un manifestant o un transeünt que es trobi amb els amos del carrer?, o serà un soldat de la nova pàtria que es deixi convèncer pels irresponsables que els animen?", es pregunta, i conclou: "El meu dubte és qui serà el primer mort útil, el primer mort de Catalunya".