El vot per correu per a les eleccions del 21-D cau un 25%

Més de 81.000 electors han demanat votar per correu als comicis catalans del 21 de desembre, cosa que suposa un 25% menys que la xifra registrada fa dos anys.

En concret, i segons les dades provisionals de Correus recollides per l'agència Europa Press, per a aquests comicis s'han gestionat 81.253 sol·licituds de vot per correu, quan en les eleccions del 2015 va haver-hi 108.896 peticions.

En aquest descens hi pot haver influït que, a diferència del que va ocórrer en anteriors cites amb les urnes, aquestes eleccions se celebraran en un dia laborable, dijous, en lloc de ser en diumenge i, per tant, en cap de setmana.

Una vegada rebuda la petició, i després de comprovar la inscripció dels sol·licitants al cens, les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral a Catalunya ja remeten els enviaments amb la documentació electoral a l'adreça indicada en la sol·licitud, amb caràcter certificat i urgent.

Correus distribueix la documentació i es responsabilitza d'entregar-la en mà al mateix destinatari, que té de termini fins dilluns que ve, 18 de desembre, per fer efectiu el vot per correu mitjançant l'entrega del sobre tancat a qualsevol dels prop de 10.000 punts d'admissió que la societat estatal té en tot l'Estat, en l'horari d'obertura habitual, i fins a les 14.00 h com a màxim.

Com és habitual, l'operador postal públic cursarà els vots com a certificat urgent a les poblacions de destinació, on seran custodiats fins al dia de la votació, data en què en farà entrega a les meses electorals corresponents.

5,32 milions de targetes censals

La col·laboració de Correus a les eleccions al Parlament s'estén també al repartiment de les targetes d'inscripció al cens i als enviaments de propaganda electoral. Al llarg de les últimes setmanes, la societat estatal ha distribuït 5.328.013 targetes censals remeses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a les llars dels ciutadans amb dret a vot el 21 de desembre, en què figuren les dades de la inscripció al cens i el col·legi electoral i la mesa de votació corresponents.