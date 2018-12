Quan algun polític diu que no pot evitar que algú el voti i que l’important són els acords no està dient la veritat, perquè els vots no són mai gratis. I si no que l’hi preguntin a Pedro Sánchez, que és criticat per la dreta cada dia (i ho serà fins al dia mateix de les eleccions) per haver acceptat el vot dels independentistes a la moció de censura. Per això Ciutadans sap molt bé que no pot fer servir aquest discurs, i que acceptar els vots de Vox, sigui en les condicions que sigui, marcarà un abans i un després en la seva (curta) vida política. Per això Albert Rivera està tan nerviós. Per això Susana Díaz encara està viva. Per això el PP té tanta pressa. El nou mapa polític espanyol es comença a dibuixar avui al Parlament andalús. I no serà gratis per a ningú.