Bauzá no serà candidat a presidir el PP estatal

El PP ha arrencat aquest dimecres migdia oficialment la cursa per triar el nou president de la formació conservadora, que clourà d’aquí a tot just un mes, en un congrés extraordinari a Madrid. Fins a set candidats han presentat els seus avals a la seu del partit, cosa que obre un escenari inèdit, que a partir d’ara es concretarà en una campanya electoral interna i un reguitzell de mostres de suport públiques dels dirigents territorials i dels quadres de la formació.

Entre aquests aspirants no hi ha l'expresident de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, que va valorar presentar-s'hi i que ha encapçalat un moviment entre les bases del partit per representar el "corrent liberal" de la formació.

Amb el tancament del termini, s'ha sabut que Bauzá no optarà finalment a presidir el PP estatal i el senador no ha fet tampoc cap mostra de suport a un altre candidat. A més, tal com ja va avançar l'ARA Balears, Bauzá treballa en un document "ideològic" de caràcter "liberal" que li podria servir com a moneda de canvi per tancar un pacte amb algun altre candidat.

Tanmateix, la varietat de candidats i de suport fa menys atractiva les ofertes que pugui fer Bauzá, ja que tampoc ha transcendit el suport intern de què gaudeix l'expresident, una vegada que s'ha retirat de la cursa successòria. Sigui com sigui, Bauzá ha manifestat a través d'un vídeo de Facebook la voluntat d'enllestir el document aviat i de continuar "representant el corrent liberal" en el si del partit.

"Renovació política", "defensa de la unitat d'Espanya" i "recuperar aquelles persones que els darrers temps s'han deixat de sentir representades pel PP": aquestes són les tres bases del document ideològic i la "bateria de propostes" que Bauzá lliurarà a tots els candidats i que posteriorment farà públic. Bauzá ha afirmat que "continuarà treballant" després de presentar aquest document per "continuar creixent en el futur". Amb aquestes paraules, Bauzá exposa la seva intenció de guanyar pes intern al capdavant d'un corrent que podria servir alhora per influir en el resultat de les primàries.

Comença la cursa per succeir Rajoy

Les dues favorites i grans rivals a la cursa són Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal. Totes dues han presentat els seus avals pocs minuts abans que s'acabàs el termini per presentar les candidatures, i l’actual secretària general popular n’ha aportat 3.336, molt per sobre dels 100 necessaris perquè la candidatura sigui vàlida. Santamaría no ha volgut aclarir quants avals ha recollit, però és, de moment, la candidata que ha rebut més suports de renom, com diversos ministres del govern de Mariano Rajoy, com ara Fátima Báñez, Álvaro Nadal i Íñigo de la Serna. Cospedal, en canvi, s’ha acompanyat de militants anònims i, de moment, no ha rebut avals de renom, més enllà del de l’expresident del Congrés Jesús Posada.

540x306 El PP arrenca la cursa successòria amb set candidats i les primeres mostres de suport públiques El PP arrenca la cursa successòria amb set candidats i les primeres mostres de suport públiques

La secretària general, però, té suport entre els quadres de la formació. Així, es dona per fet que té majoria entre les territorials de Castella-la Manxa, que ella presideix, però també té el suport de la direcció del PP madrileny i de la majoria del PP català. Santamaría, en canvi, ha rebut el suport del líder del PP andalús, Juanma Moreno.

El tercer candidat amb més possibilitats, Pablo Casado, ha defensat que és l’únic que “garanteix que el PP no es trenca”, i s’ha acompanyat de dirigents de l’actual direcció, com el vicesecretari sectorial Javier Maroto, que ha assistit amb ell a la presentació dels avals. L’inici de la campanya, però, ha arribat amb maldecaps per a Casado, perquè ‘Eldiario.es’ ha publicat una informació que assegura que la Universidad Rey Juan Carlos no troba els papers que justifiquen les convalidacions del seu màster. Casado ha publicat a Twitter uns documents que presumptament acrediten que la convalidació es va fer de manera correcta.

Entre els altres candidats amb menys possibilitats hi ha l’exministre José Manuel García-Margallo, que de moment no ha tingut suports públics. També el primer a presentar la candidatura, i diputat del PP al Congrés, José Ramón García Hernández, que ha recaptat el suport de l’exministre Jorge Fernández Díaz. Així mateix, han aconseguit els avals suficients José Luis Bayo i Elio Cabanes, regidor del PP valencià que va ser crític amb Rajoy i ha anunciat aquest dimecres mateix les seves intencions.