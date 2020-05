Dos ‘bestsellers’ de La Galera per als infants amb l’ARA

Els llibres il·lustrats Catalunya, quin país més estrany! i El meu mes: maig es podran aconseguir amb l’ARA del 9 al 17 de maig, cada llibre per 5,95 euros. Tots dos, amb il·lustracions de Roser Calafell, són bestsellers de l’editorial La Galera destinats als més petits de la casa, a partir dels 4 anys, perquè coneguin de primera mà el mes de maig, amb refranys, endevinalles, poemes i cançons, i perquè descobreixin els paisatges i les tradicions i costums de Catalunya.

Catalunya, quin país més estrany!, escrit per Toni Soler, explica amb humor les peculiaritats d’un lloc on la gent menja calçots amb pitet, fa cues per anar a buscar bolets, s’enfilen els uns al damunt dels altres i hi ha un homenet que fa caca al pessebre.

Els costums, els paisatges i les tradicions també són presents en El meu mes: maig, un llibre que forma part d’una col·lecció de dotze volums escrits per Laura Espot, David Monserrat i Elisabeth Tort i dibuixats per Roser Calafell amb informació senzilla i entenedora sobre el mes en què fan anys: amb refranys, endevinalles, poemes i cançons.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 9 al 17 de maig).

Cada llibre es pot comprar per separat. Preu: 5,95 € (cadascun)