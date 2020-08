DIVINA FARRENY I JUSTRIBÓ: “Crec que m’esperaré tot el possible a posar-me la vacuna”

Infermera de vocació, esportista apassionada i “cul de mal seient” per definició, tal com reconeix ella mateixa, Divina Farreny es mostra incansablement optimista a l’hora de combatre una pandèmia que ha fet estralls a la demarcació de Lleida. I és que als reptes assolits per l’actual gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, com ara participar en la Marató des Sables i la Titan Desert i acabar-les, ara se n’hi afegeix un altre, el més important de la seva vida: lluitar contra el covid-19 i sortir-ne vencedora.

Per a una esportista com vostè, la prohibició de sortir a córrer durant l’estat d’alarma devia ser si més no dolorosa...

Sí... i no! La decisió era necessària per contenir la pandèmia en uns moments d’absoluta incertesa. Danys col·laterals, vaja, que tots hem hagut de patir d’una manera o altra. Tot i això, he incorporat a la meva feina l’hàbit de moure’m cada dia: faig una ruta que passa per l’Hospital Arnau de Vilanova, el CUAP i la resta de dispositius desplegats pel conjunt de la ciutat. Jo soc de trepitjar el terreny, no de quedar-me asseguda al despatx.

Un dels danys col·laterals de la primera onada va ser el tancament de les escoles. Es podria repetir?

Obrir les escoles és indispensable, per això no ens cansarem de repetir que hi ha coses que aquest any no toquen, perquè la nostra màxima prioritat és que la canalla pugui tornar a l’escola. Val la pena fer bondat ara per recollir-ne els fruits després. De tota manera, potser podríem començar esglaonadament, en comptes de fer-ho tots alhora. Ho estem estudiant, però els pares hauran de ser una mica flexibles.

No ho són? I la ciutadania en general?

Hem de ser pacients, és una situació nova i, per tant, susceptible del mètode assaig-error. En general s’han entomat bé les decisions però, com sempre, els que no fan bé les coses acaben desmereixent els que les fan bé. Tot i que també resulta comprensible que els ciutadans passin per un procés de dol enfront de mesures que els resten llibertats.

D’estar pagant justos per pecadors és precisament del que els acusen restauradors i hostalers de Lleida.

Ja ho sé, i em poso al seu lloc, però es van prendre mesures en un moment molt complicat. Pensa que on vèiem més transmissió era en els àmbits de la restauració. Ara bé, tothom ha hipotecat alguna cosa: vam fer cribatges massius a les fructícoles que els dificultaven la feina, hem tancat cautelarment algunes empreses que havien de reduir la producció... Per sort, molts establiments han sabut aprofitar-ho per transformar-se i oferir altres serveis amb l’objectiu de pal·liar una crisi que ens afecta a tots.

¿En quina situació estem avui a la demarcació de Lleida?

M’agrada parlar de pau tensa. Tenim un centenar d’ingressats, però el que més ens costa de reduir són els ingressos a l’UCI, que voregen la vintena. D’altra banda, aquesta setmana seguirem fent cribatges massius, després dels bons resultats que ens han donat a Albesa i Balaguer. Centrarem la nostra atenció en els barris més afectats de Lleida ciutat, com són Eixample, Primer de Maig i centre històric, per evitar que es generin noves cadenes de transmissió.

¿Cal entonar el mea culpa per la gestió de la crisi dels temporers?

Sempre hi ha coses a millorar, i més amb una pandèmia pel mig. La crisi dels temporers ha fet aflorar més que mai l’emergència social, i continuarà aflorant a tots els nivells. Hem d’afrontar aquest repte abordant-lo conjuntament des dels diferents estaments que hi estem implicats d’alguna manera. Aquí tenim molt marge de millora.

L’altre punt calent van ser les mancances del dispositiu de rastrejadors. ¿Amb els nous agents covid s’ha solucionat?

Sens dubte. Calia incorporar aquests nous rols per gestionar la identificació dels contactes i altres tasques que van més enllà de la feina dels sanitaris. En aquest sentit, estic convençuda que els agents covid han vingut per quedar-se.

Quina és la seva màxima prioritat?

Protegir els residents. I ja us puc avançar que al llarg d’aquesta setmana alguna residència verda de la regió de Lleida podrà començar a rebre visites.

La vacuna és la panacea de tots els mals?

Ara per ara el millor remei és distància, higiene de mans i mascareta. I reduir la mobilitat i la interacció social, dos elements que sempre m’agrada afegir. Qualsevol vacuna necessita un procés de validació, les ànsies i les presses ens poden jugar una mala passada.

Se la posarà?

A mi m’agrada ser prudent. Crec que m’esperaré tant com sigui possible i intentaré reduir a la mínima expressió la possibilitat de contagi.