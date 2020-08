La Lleida que encisa

Passeu i mireu!

El món del circ, que en essència és una amalgama de “totes les arts escèniques”, captiva i colpeix tant adults com infants. Si, com deia el xòuman P.T. Barnum, “l’art més noble és el de fer feliços els altres”, a Alpicat saben com generar altes dosis d’aquest estat d’ànim des de fa set anys gràcies al Circpicat.

La setena edició del festival, que ha estat ajornada del juny al setembre, es proposa “sanar cors fatigats per tants mesos d’incertesa” i també ratificar que la #culturatambécura. Del 10 al 13 de setembre les acrobàcies, el clown, la dansa, el teatre de carrer, la màgia, la música i els titelles d’artistes com Júlia Farrero, Marcel Gros, Pénelope & Aquiles o The Sullivan’s envairan la localitat d’imaginació, rialles i d’una manera d’entendre la vida màgicament. Passeu i mireu!

Camins de reflexió artística

Caminar sense un destí concret perdent-se en el temps és un d’aquells gaudis de la vida que permet assaborir el gust pel camí, pels detalls i que, alhora, estableix un lligam estret amb el pensament. Amb aquest esperit nòmada neix l’Errant. I és que una de les singularitats del festival és la itinerància anual dels seus emplaçaments a la demarcació de Lleida. El projecte cultiva l’estima per la cultura amb una mirada crítica mitjançant uns recorreguts que irradien “el diàleg entre les diferents disciplines artístiques experimentals i el ric patrimoni del territori”.

La programació de la primera edició, que es durà a terme a tres municipis ribagorçans, es vertebra en tres eixos: espais expositius, espais de pensament i itineraris creatius. Públic i artistes avançaran pas a pas entre l’art i la reflexió.

La cultura que germina

El Festival Llavors es proposa concebre un espai on projectes escènics multidisciplinaris en estat embrionari puguin germinar, créixer i veure la llum sota l’aixopluc d’un nou projecte artístic de creació a Balaguer. El festival se celebrarà enmig de la natura als voltants del monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses el 25 i 26 de setembre. La doble cita inclou les actuacions del músic i compositor Pau Vallvé, que presentarà el seu últim disc autoeditat, La vida és ara ; la ballarina Íria Llena, l’exposició de la fotògrafa Marta Garcia o les instal·lacions de Magda Puig Torres i Rawscenography, entre d’altres. A més, també es podrà gaudir del concert de Mishima i el Cabaret Delicatessen del projecte Nilak, que van haver de ser ajornats a la primavera.