No és ciutat per a hostalers

Asseguts al Cafè dels Artistes, una emblemàtica cafeteria del barri de Balàfia, a Lleida, un cartell que diu “Som hostalers, no rates de laboratori” sobrevola els nostres caps. La seva propietària, la Maria José, el col·loca curosament en una de les finestres del local que dona a la terrassa exterior. “El que ens han fet no té nom. M’estic plantejant deixar-ho, no puc continuar així”, confessa la Maria José, que rep el suport dels seus clients: “Som la ventafocs de Catalunya, ara més que mai”, exclama un, aclamat pels altres.

Anem a dos locals més i els arguments de restauradors i clients semblen calcats els uns dels altres. El tercer, en canvi, el trobem tancat. Indefinidament. Ja són quinze, entre bars, cafeteries i restaurants, els que han abaixat la persiana a causa de la crisi que assetja l’hostaleria i la restauració de la ciutat. “A finals d’any seran molts més”, presagia el Dani, que juntament amb la Maria José i unes 350 persones més vinculades als dos sectors han muntat la plataforma NUC, d’allò més bel·ligerant durant les setmanes que es van mantenir en vigor el confinament perimetral i el tancament de bars i restaurants de Lleida i sis municipis del Baix Segre.

De fet, ells han protagonitzat les manifestacions més polèmiques del sector fins ara, amb trencadissa de plats inclosa davant de la Paeria. “Som nosaltres els que paguem els plats trencats, no l’administració, a pesar d’haver segrestat les nostres llibertats”, critica el portaveu de la plataforma. També ho veu així la Rosa, propietària d’un bar a Alcarràs, que lamenta: “Som l’únic territori de Catalunya que hem estat tancats”.

Conseqüències “funestes”

Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida quantifiquen en 1,7 milions d’euros les pèrdues diàries dels establiments de restauració de Lleida i dels sis municipis del Baix Segre per les restriccions. Així mateix, estimen en uns 6 milions d’euros els deutes directes que han hagut d’assumir els 1.200 bars, cafeteries i restaurants pel cost que els han suposat els ERTO, dels quals han de cobrir el 65%, el pagament del lloguer i altres despeses que han mantingut “malgrat que molts no han pogut treballar”, assenyala el seu president, Josep Castellarnau, que parla de conseqüències “funestes” per al sector. “Entre un 30% i un 40% dels establiments d’aquests set municipis del Segrià es poden veure abocats a abaixar la reixa definitivament”, avisa Ponsarnau.

D’altra banda, el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida recorda que la majoria d’hotels de la comarca continuen tancats: “Només han obert els que s’han dedicat a finalitats sanitàries, la resta estan a l’espera”. Per a ell, l’únic bri d’esperança del sector són els hotels de muntanya, “amb ocupacions del 100% en alguns casos”.

Pueyo centra les crítiques

“L’alcalde no va estar a l’altura del que esperaven els lleidatans”, assegura Ponsarnau, tot i que li reconeix “un petit canvi d’actitud quan les coses ja anaven mal dades”. Es refereix al tall d’una quinzena de carrers perquè bars i restaurants poguessin muntar taules i cadires a l’exterior, una solució d’emergència mentre no es podia obrir l’interior dels establiments. Amb tot, segons l’Abel, cap de sala del restaurant Bonum No Rules, això no resolia res: “Lleida és una ciutat on fa moltíssima calor, i haver de dinar i sopar al carrer va generar moltes queixes entre la nostra clientela”.

“Pueyo ens diu que hem de saber adaptar-nos a aquesta nova situació. Però potser és ell qui s’hi ha d’adaptar i plegar”, li etziba el portaveu de la plataforma NUC i responsable del Grup Astoria. De moment, però, els que pleguen són ells. Com el Jordi, propietari d’un dels restaurants amb més solera de Lleida: “Com que no tenim terrassa, des de l’inici de la pandèmia només he pogut obrir cinc setmanes, i amb aforament limitat, ara al 50%. La inacció de la Paeria denota que no ens volen a la ciutat i, per tant, abans que acabi l’any em traspassaré el restaurant”. “¿Vol dir que no és ciutat per a hostalers?”, li preguntem. Però ja no ens sent. Està ocupat penjant un cartell de protesta.

Doble confinament, doble de pèrdues per als comerços de Lleida

Des de la Fecom i la Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial lamenten que les restriccions dels últims mesos hagin comportat el tancament de diverses botigues a Lleida, amb el sector de la roba, calçat i complements com el més perjudicat pel doble confinament.

“Amb el primer tancament molts establiments ja van facturar un 80% menys”, indica Rosa Eritja, presidenta de la Fecom. “No hem arribat a cobrir ni el 50% durant el poc temps que ens han deixat obrir”.

Per la seva banda, els botiguers de l’Eix Comercial estimen en 10 milions d’euros les pèrdues anuals i xifren en una desena els establiments que ja no aixequen la persiana.