Caprabo i Bon Preu premien més la fidelitat

En aquestes setmanes de confinament, els supermercats són dels pocs comerços que poden mantenir l’activitat amb certa normalitat. En aquesta situació i amb la crisi també econòmica que està provocant l’epidèmia de covid-19, és un bon moment per analitzar quins descomptes i promocions ofereixen les principals cadenes a través de les seves targetes i mecanismes de fidelització de clients.

Cal dir, primer de tot, que no tots els supermercats opten per aquesta via per captar consumidors. Cadenes com Condis, Aldi i Mercadona no tenen una targeta de fidelitat que ofereixi preus més baixos o bonificacions als seus titulars. En el cas de Condis, hi ha una aplicació per controlar les compres online, però no ofereix cap descompte. I Aldi i Mercadona argumenten que no en tenen perquè la política d’empresa és rebaixar preus sempre, per la qual cosa no consideren necessari donar millors condicions als clients més habituals. La marca valenciana sí que havia tingut una targeta client en el passat, però més encarada a gestió de les compres i de rebuts i ja no està operativa.

Un altre cas és el d’Alcampo, que ofereix una targeta de crèdit amb la seva marca, amb la qual els titulars obtenen descomptes però, a diferència d’altres supermercats, no té un carnet de fidelització amb promocions i prou, com sí que té, per exemple, Carrefour, que té les dues opcions.

A nivell dels súpers que sí que tenen algun tipus de targeta, sobresurten dues cadenes catalanes: Bon Preu i Caprabo. Totes dues ofereixen tant bonificacions per compres com preus especials als titulars de les targetes i promocions puntuals. El cas de les bonificacions és similar en les dues firmes. Mentre Bon Preu fa un descompte d’un 1% del preu del tiquet aplicable a una compra futura, Caprabo dona dos o sis cèntims per cada quatre euros consumits -un 0,5% i un 1,5%, respectivament- en funció de si s’és titular de la targeta normal o de la versió or.

En el cas de Caprabo, a més, també ofereix un descompte addicional del 5% a les famílies nombroses i, a tall més anecdòtic, donen una cistella als clients quan tenen un fill.

Les bonificacions per compra són un dels punts més importants per a l’empresa en el procés de fidelització dels clients, perquè suposen garantir que el consumidor torni en un futur proper. Però, a més, també ho són per al client, ja que suposen un descompte generalitzat que no està subjecte a comprar un o altre producte.

En aquest sentit, Carrefour i Consum n’ofereixen de similars a Bon Preu i Caprabo, de prop de l’1% del valor del rebut. També inclouen promocions, però no tenen productes a un preu exclusiu per als titulars de la targeta diferenciat del preu general per al públic. En canvi, Dia sí que ofereix totes aquestes possibilitats, però no garanteix bonificacions.

D’altra banda, Lidl té un servei de fidelització, però només en aplicació de mòbil, cosa que no passa a la resta de cadenes, que entreguen una targeta. El gegant alemany segueix un model de preus baixos comparable al d’Aldi i Mercadona, per la qual cosa aquest servei de fidelitat és força mínim: descomptes puntuals i sortejos.

Carrefour, Caprabo i Bon Preu, a més, tenen acords amb altres marques -per exemple, gasolineres, agències de viatges o fins i tot assegurances- que també fan descomptes als titulars de les seves targetes, més enllà de la compra quotidiana al súper.