Unes 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual podran votar en les pròximes eleccions generals

El 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) ha publicat aquest dijous la modificació de la llei orgànica del règim electoral general ( LOREG ), que permetrà a totes les persones amb discapacitat, sense exclusió, exercir el dret de vot a partir d'aquest divendres, quan entra en vigor el canvi.



A l'Estat hi ha gairebé 100.000 ciutadans privats del dret de sufragi perquè tenen alguna mena de discapacitat intel·lectual, malaltia mental o deterioració cognitiva pel qual se'ls ha incapacitat judicialment, i fins ara els impossibilitava de votar i ser triats en eleccions.



Després d'aquesta reforma legal, a cap persona amb discapacitat no se li podrà retirar en el futur el dret de sufragi –actiu i passiu–, i els qui estaven en aquesta situació a la seva entrada en vigor el recuperaran de manera automàtica sense cap mena de gestió o tràmit.



"Les persones a les quals se'ls hagués limitat o anul·lat el dret de sufragi per raó de discapacitat, hi queden reintegrades plenament", assenyala la disposició addicional que publica el BOE.

Amb la publicació d'aquesta llei orgànica que modifica la

LOREG culmina un procés de "proposta, incidència política i pressió social" promogut des de fa anys pel moviment social de la discapacitat, segons recorda avui el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (

Cermi

) en un comunicat.

I amb això, afegeix el

Cermi

, s'ha aconseguit suprimir l'"anomalia democràtica que suposava que més de 100.000 persones estiguessin privades a Espanya del dret de vot per raons associades a discapacitat".

L'aprovació definitiva d'aquesta reforma es va produir el 21 de novembre, quan el ple del Senat la va aprovar per unanimitat. En paraules dels senadors, suposa una "nova conquesta" en drets per a les persones amb discapacitat que no "es pot aturar aquí", perquè queda un llarg camí per recórrer per aconseguir la plena inclusió social d'aquest col·lectiu.

Aquestes 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual no han pogut votar en les eleccions andaluses de diumenge passat, però sí que podran fer-ho en els comicis que se celebrin a partir del 2019.