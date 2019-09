El 68% dels catalans no saben què és la renda garantida, segons el CEO

Dos anys després que el Govern posés en marxa la renda garantida de ciutadania (RGC), prop del 70% dels catalans desconeixen què és i per a què serveix. Només el 31% dels catalans saben que la RGC assegura uns ingressos mínims per a aquelles "persones o famílies que estan en situació de pobresa" per assegurar "els mínims d'una vida digna", s egons l'enquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que ha comptat amb la participació de 1.200 ciutadans.

Entre els catalans que sí que coneixen aquesta llei, un 31% consideren que l'existència d'aquesta nova prestació és "molt bona"; el 55,6% la qualifiquen només de "bona", i el 7,3% no tenen una opinió concreta i no la veuen "ni bona ni dolenta". Només el 12,6% tenen una opinió negativa al respecte: el 8,6% consideren la RGC "dolenta" i el 4%, "molt dolenta".

Recentment, i amb motiu del segon aniversari de l'aplicació de la renda garantida, les entitats socials van lamentar a l'ARA que l'aplicació d'aquest dret fos tan "lenta i ineficient". Entre els esculls més importants, el Col·legi Oficial de Treball Social i les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) assenyalaven que, en dos anys, el Govern encara no ha aprovat el reglament de la llei, l'eina que ha de desenvolupar i regular la prestació i que ajudaria a flexibilitzar alguns dels estrictes requisits actuals.

De fet, més de la meitat de les denegacions de la prestació es produeixen perquè els demandants superen el llindar d'ingressos establerts o tenen una feina a jornada completa, si bé els seus ingressos són insuficients. Els representants dels treballadors socials subratllaven a aquest diari que els salaris actuals, la pobresa laboral i el mercat immobiliari exclouen "moltes famílies i persones en situació de pobresa i vulnerabilitat" i que la prestació no assoleix les expectatives generades el 2017.