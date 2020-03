Milers de participants en la gran manifestació feminista del 8-M

Pancartes i crits per la igualtat i contra l'assetjament, molt de color lila i batucades han impregnat d'ambient festiu i reivindicatiu la manifestació unitària del moviment feminista pel 8 de març aquest diumenge a Barcelona. Desenes de milers de persones, majoritàriament dones, han marxat sota el lema "Juntes i diverses per una vida digna". Les altres marxes catalanes tenen lloc a les places Imperial Tàrraco de Tarragona, Ricard Vinyes de Lleida i 1 d'Octubre de Girona. A Barcelona l'acte final serà a les 19.30 hores a l'Arc de Triomf i acabarà amb la lectura d'un manifest que lamenta que no s'han produït "els canvis necessaris a nivell social i polític". La capçalera de la manifestació barcelonina, formada íntegrament per dones, la presideix una pancarta que diu "Autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i les fronteres. Juntes i diverses per una vida digna". A les primeres files, en què predominava el color morat, també hi havia altres cartells amb lemes com "Ens aturem perquè el món funcioni", "Els homes reals són feministes", "M'estimaré per sobre de totes les coses" i "El teu silenci només el protegeix a ell".

Minuts abans que comencés la marxa, un grup de batucada ha entonat el càntic feminista xilè " El violador eres tú", que es va fer viral a tot el món a finals de l'any passat. Les manifestants estan recorrent la Gran Via barcelonina per baixar després pel passeig de Sant Joan fins a l'escenari de l'Arc de Triomf, on es llegirà un manifest i hi haurà actuacions musicals.

A la plaça Universitat, un grup de cinc noies mexicanes preparaven la marxa amb samarretes amb el nom i l'edat de víctimes de la violència masclista a Mèxic. "Aquí són una cada tres dies, però a Mèxic en tenim 10, de feminicidis per dia. I no s'està fent gaire per aturar-ho", explicava la Danae Vara, de 38 anys, amb el nom de l'Abril, víctima de 49 anys, a la samarreta.

A la marxa s'hi han pogut veure polítiques de gairebé tots els partits, que han fet declaracions abans de l'inici de la manifestació. Per a la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, la revolució feminista és "imparable" igual com la independència de Catalunya "és inevitable". "La revolució feminista i la catalana, democràtica i republicana van de bracet", ha afirmat. Segons la portaveu d'ERC, és inevitable que "conflueixin si volem una societat millor". La republicana ha afegit: "Fa temps que les dones reivindiquem un canvi, que volem canviar la societat". "Ens sobren els motius i ja no hi ha marxa enrere", ha conclòs.

En canvi, la vice primera secretària del PSC, Eva Granados, ha qualificat "d'insuficient" la despesa que destina el Govern en matèria "de gènere" i, dirigint-se directament "al govern de Torra" li ha reclamat "menys llacets i més dinerets als pressupostos de gènere". Granados ha fet una crida també a posar fi a la "xacra" de la violència masclista i ha denunciat les desigualtats existents. "Cal eliminar la bretxa salarial i assolir la igualtat d'oportunitats al mercat laboral", ha dit. Per la seva banda, la portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha cridat a defensar la igualtat de gènere davant el ressorgiment de "moviments negacionistes d'ultradreta i de caire feixista que volen posar en risc" els avenços que s'han aconseguit en aquesta matèria. "Hem de continuar al peu del canó no només avui sinó cada dia, i lluitar per una igualtat que no acaba d'arribar en cap àmbit de la vida ni a totes les dones", ha assenyalat també poc abans de la manifestació.La portaveu dels comuns al Parlament, Susana Segovia, ha afirmat que el moviment feminista també interpel·la el sistema econòmic "perquè demana que es prioritzin les cures, les persones i treballar per combatre la bretxa salarial". Segovia ha dit que, juntament amb el moviment ecologista, el feminisme "serà la llavor de la transformació de la societat que s'està vivint". "És un moviment que vol un canvi en aquesta societat patriarcal, que condemna les dones a aquesta violència sistèmica i masclista", i ha afegit que el feminisme interpel·la tota la societat.

Tot i que aquest any no hi havia una convocatòria a nivell estatal, sí que alguns sindicats havien convocat aturada a Catalunya. El departament de Treball ha fet públiques les dades del seguiment de la vaga al transport públic. Segons la conselleria l'aturada ha tingut un seguiment del 19% al metro i del 22% als Ferrocarrils de la Generalitat. La Generalitat no disposa de dades del seguiment de l'aturada en altres àmbits econòmics. Sí que ha dit, però, que a les 11 del matí la reducció del consum elèctric era d'un 0,7% en comparació amb el diumenge anterior. A Renfe s'ha aturat un 0,83% de la plantilla i a TMB un 0,96%. En l'àmbit de la salut no hi ha hagut seguiment, sempre segons la Generalitat.