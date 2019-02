Es canviarà la senyalització en el tram de l’accident de Castellgalí

Dues setmanes després de l’accident de tren mortal a Castellgalí (Bages), ahir es va fer públic que en els pròxims mesos l’administrador d’infraestructures (Adif) canviarà la senyalització del tram Terrassa-Manresa de la R4 de Rodalies per un sistema automàtic que impedeix que dos trens circulin en direccions oposades en el mateix tram. Mentrestant, es restringirà “al màxim” la circulació de trens a contravia, és a dir, en sentit contrari, que és com viatjava un dels trens implicats en el xoc frontal. Aquestes decisions han satisfet els maquinistes, que ahir van tornar a fer circular els trens per primer cop després de l’accident, ja que, malgrat que feia dies que la via estava en condicions, els conductors havien demanat més mesures de seguretat.

Aquest sistema de frenada automàtica s’anomena bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB) i garanteix senyals i semàfors en cadascuna de les vies i en els dos sentits de la marxa, de manera que fa frenar un tren si circula en contradirecció. El tram de la R4 on es va produir l’accident és l’únic de tota la xarxa de Rodalies que no tenia aquest sistema de frenada automàtica en sentit contrari, ja que encara funciona amb el bloqueig automàtic en via doble (BAD). És a dir, només hi ha senyals i semàfors en el sentit correcte de la circulació, però no en el contrari.

Fonts d’Adif consultades per l’ARA van desvincular l’accident d’aquests canvis i van dir que és un projecte que estava previst des de fa temps. Malgrat això, encara no té data: es preveu licitar-lo entre el maig i el juny i fer les obres durant l’estiu. Mentrestant, Renfe no viatjarà a contravia per extremar la seguretat després del sinistre de fa dues setmanes. Així ho ha recomanat l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària per a tots els moviments de tren en trams on el sistema de bloqueig és el BAD. La mateixa agència ha aconsellat que es formi més els maquinistes per encarar amb garanties trams amb aquesta senyalització.