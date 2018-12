Les AMPA treuen els menjadors escolars al carrer per reclamar que se'ls mantingui la gestió

Un dels punts més calents de la polèmica del decret de menjadors és que les associacions de mares i pares d’arreu de Catalunya volen seguir gestionant els menjadors escolars de manera directa, cosa que no es garanteix en l'esborrany del decret que tenia el departament d'Educació entre mans. Malgrat que la conselleria ha posat sobre la taula aquesta setmana en una reunió amb la plataforma SOS Menjadors Escolars la possibilitat de regular per llei, i no per decret, l'espai del migdia a les escoles, l'entitat ha volgut mantenir les protestes previstes i han tret el servei als patis de les escoles, carrers i places. Primer, per reclamar precisament una llei que blindi el temps del migdia i garanteixi una implementació progressiva de la universalitat i la gratuïtat i, segon, per celebrar que el departament d'Educació hagi aturat el decret de menjadors.

En total, prop d’una vintena de centres escolars han protagonitzat accions reivindicatives aquest dimecres. A Osona, per exemple, les escoles El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, el CEIP Sentfores i l’Estel de Vic han traslladat l’àpat fora de les instal·lacions. D'altres com les igualadines Emili Vallès i Ramon Castelltort, les dues úniques públiques gestionades per AMPAs, han optat per convidar-hi els mitjans de comunicació per mostrar-los com pot funcionar un menjador gestionat pel col·lectiu de pares i mares.

Elisa Martínez, presidenta de l'AMPA de l'Escola Emili Vallès d'Igualada, ha remarcat que l’objectiu de la protesta és defensar l’actual “model de menjador”. “És de qualitat, opta pels productes de proximitat i manté els preus assequibles per a les famílies”, ha recalcat. Posa com a exemple que aquesta gestió de l’AMPA va permetre arrencar per primera vegada a la capital de l’Anoia un programa de beques menjadors per a alumnes de secundària fins llavors mai vist.

L'objectiu de SOS Menjadors és tombar definitivament el decret i substituir-lo per una llei que garanteixi que les AMPA que ho vulguin puguin continuar fent autogestió o contractació directa del servei de menjador. Aquest nou marc ha d'assegurar que tots els menjadors compleixin unes garanties de qualitat pedagògica i alimentària bàsiques. Des de la plataforma asseguren que una llei faria possible complir les directives europees i les lleis de l'Estat i de la Generalitat en matèria de contractació pública, permetent que les associacions de famílies puguin gestionar el menjador escolar.