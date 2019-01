“El PP ha sigut la millor màquina de fabricar feministes”

Quatre dones que no es coneixien de res van ser demandades i processades per haver participat en dues manifestacions del Santísimo Coño Insumiso, una a Sevilla i l’altra a Màlaga, el 2014, que estaven encapçalades per les figures d’una vulva emulant una verge. L’Associació d’Advocats Cristians de Valladolid les va denunciar. L’Antonia i la Rocío, historiadores i bregades en l’activisme d’esquerres des de fa anys, encara no saben per què les van triar, però porten cinc anys immerses en aquest litigi, que ha guanyat visibilitat per la denúncia del cas que ha fet l’actor Guillermo Toledo. A l’octubre tenen un nou judici.

Què és la processó del Santísimo Coño Insumiso?

Rocío Ballesta: El primer cop que va sortir va ser convocat per la CGT per un acomiadament en una empresa d’autobusos de Sevilla, Damas. La reducció de plantilla afectava primer les dones. Després es va fer una acció a Màlaga pel 8-M del 2014 i la nostra, a Sevilla, per l’1 de maig, en una acció anomenada “aquelarre feminista”.

Vosaltres què volíeu denunciar?

Antonia Ávalos: Portar un cony és una acció política feminista provocadora que qüestiona el patriarcat. Perquè el patriarcat es basa en el sotmetiment del poder i la força de les dones, i aquest poder té a veure amb la capacitat reproductora, que no tenen els homes. D’aquí ve la misogínia. Quan nosaltres ens apropiem del nostre sexe l’hi prenem al patriarcat i a la religió i el convertim en un subjecte polític. Diem: “Aquest és el meu cos, la meva veu, i jo decideixo”. I això no ho poden permetre. No ens perdonaran. I amb el creixement de la dreta i els grups supremacistes, vindran a buscar-nos. Hi dedicaran temps, diners i energia. Perquè desafiem els fonaments de la seva proposta política, ideològica, religiosa i cultural.

¿Temeu un augment de la repressió dels drets de les dones i altres grups?

A.Á.: Per descomptat.

R.B.: Només cal veure el programa de Vox. No és que parteixi d’una ideologia feixista, és que hi ha afegit els punts en els quals el patriarcat s’ha vist qüestionat: els drets sexuals i reproductius, la família, l’orientació sexual i la memòria històrica.

¿Us imaginàveu que us podria passar això?

R.B.: Jo pensava que a Sevilla algú diria que era de mal gust, però no que ens denunciaria una associació de Valladolid que ni ens coneix, ni té seu a Sevilla, ni entén com es viu la religiositat allà -perquè tenim el suport de moltes germandats de la Setmana Santa-. Però quan investigues ho entens, perquè estan vinculats a Hazte Oír, als Provida, són els mateixos.

A.Á.: Jo sabia que abans havien reprimit altres col·lectius arran de les manifestacions contra la reforma de la llei de l’avortament de Gallardón.

R.B.: És que llavors, el 2013 i 2014, les dones vam passar de ser invisibles o divertides en les manifestacions a plantar cara al govern. Jo dic que el PP ha sigut la millor màquina de fabricar feministes del món.

Per què us van denunciar a vosaltres i una tercera noia, a Sevilla?

R.B.: No ho sabem. Ni ho vam organitzar ni portàvem el cony, i ni tan sols ens van identificar, només érem allà. A les noies de Màlaga sí que les van identificar, però només en van imputar una, l’Olga, que anava a les llistes de Podem a l’Ajuntament de Màlaga.

A.Á.: Nosaltres érem conegudes pel nostre activisme. La meva teoria és que van agafar tots els perfils: una noia jove universitària, una de mitjana edat i jo, més gran i migrant [mexicana]. Ho visc com una repressió per venir d’un país del Tercer Món a qüestionar les lleis d’aquest país.

Ara hi ha hagut Coños Insumisos en molts altres llocs.

R.B.: No volien caldo? Tres tasses!

A.Á.: Són agrupacions feministes que fan servir el Coño Insumiso com a vehicle de reivindicació feminista i de solidaritat amb nosaltres.

R.B. : L’1 de maig farem a Sevilla una trobada de Coños Insumisos provinents de tot Espanya.

En quina situació esteu, ara?

R.B.: Pena de banqueta des del 2014. No tenim cap ajuda. Ens autogestionem. Les esbombades subvencions que diu Vox que té el moviment feminista no les hem vist. En canvi, aquesta associació d’advocats va ser declarada d’interès públic pel PP i poden rebre subvencions directes. Ara bé, ells ens han denunciat, però qui ens reprimeix és l’Estat, perquè la justícia ha admès a tràmit una denúncia que no té cap sentit perquè vulnera el nostre dret a la llibertat d’expressió. L’Església no té l’exclusiva de passejar imatges pel carrer.

A.Á.: L’Estat és un monstre. Ho estem veient amb les denúncies emparades per la llei mordassa -els tuitaires, els titellaires, els músics...-. Si volen, ens destrueixen. Però les dones hem sobreviscut durant segles a tot tipus d’exterminis, i sobreviurem.

L’actor Willy Toledo ha fet d’altaveu del vostre cas. Us ha ajudat?

A.Á.: Jo l’estimo molt. Ha donat la cara per nosaltres, ha denunciat el cas i també l’han imputat.

R.B.: Però el tractament mediàtic que s’ha donat al seu cas crec que no ens ha beneficiat. Ens ha invisibilitzat. De nou, la cultura patriarcal s’ha imposat: un home denuncia el cas i les dones deixen d’existir.