L'ARA organitza un debat per parlar de la revolució sexual de les dones

Les dones estem vivint una nova revolució sexual? Més enllà del Satisfyer, les dones hem començat a parlar de la (veritable) sexualitat femenina. En primera persona i no només des de la mirada masculina o des de la visió masclista que ha imposat la pornografia. Plaer, orgasme femení i masturbació han deixat de ser paraules tabú i les xarxes s’han omplert de dones que en parlen sense complexos. Les noves generacions també trenquen motllos i viuen la seva sexualitat més enllà del binarisme de gènere.

De tot plegat en parlarem el 12 de març en un debat moderat per la periodista Olga Vallejo al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Conversarem amb l'escriptora Bel Olid, autora de l'assaig Follem?; amb la il·lustradora Marta Puig (Lyona), que ha publicat Sex ¡oh! Mi revolución sexual, en què a través de les seves vinyetes parla sobre sexualitat, plaer i educació sexual, i amb les sexòlogues Elena Crespi i Marta Torrón, que trenquen tabús cada dia a través dels seus comptes d'Instagram. Podeu reservar aquí les vostres entrades.

Aquest és el primer debat d'un cicle de xerrades sobre feminismes amb el qual també volem celebrar el primer any del projecte Ara Feminismes, engegat per les periodistes Marta Rodríguez, Thaïs Gutiérrez i Lara Bonilla. Hem preguntat a les nostres lectores i lectors quins temes els interessen, quines qüestions voldrien que portéssim a debat i quines veus voldrien sentir. Els hem escoltat i el primer debat girarà al voltant de la sexualitat femenina. En les dues següents xerrades es debatrà sobre el paper dels homes en el feminisme i sobre les noves masculinitats, així com sobre el paper de la dona a partir dels 50 anys.