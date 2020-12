L'ATM congela les tarifes del transport públic per al 2021

El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat aquest dilluns a la tarda congelar les tarifes del transport públic de cara al 2021 i ampliar la caducitat dels títols adquirits aquest any fins al 31 de desembre de l'any que ve. A més, no es modificarà l'oferta de títols, que mantindrà les últimes tarifes incorporades T-Usual i T-Casual. El consell d'administració ha pres aquesta decisió tot i haver-se disparat el dèficit del transport públic aquest any com a conseqüència de les restriccions de mobilitat per la pandèmia, segons ha informat l'ACN.

En aquest sentit, la demanda global a la xarxa de transport públic ha estat un 54% inferior als valors previs a la pandèmia i el 2021 es preveu que se situï entre el 68% i el 80%. L'ATM subratlla en un comunicat que el manteniment de les tarifes permetrà ampliar la caducitat dels títols adquirits durant el 2020, que no caducaran fins al 31 de desembre del 2021. En el cas de la T-Verda, la T-16 i la T-Compensació Covid, mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.