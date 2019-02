Absolen un guàrdia civil per pegar amb la porra l'1-O perquè no s'hi "va acarnissar"

Un jutge de primera instància de Martorell ha absolt un guàrdia civil acusat de pegar amb la porra a dos votants durant la seva intervenció en una escola de Sant Esteve Sesrovires l'1-O. El jutge ha desestimat una de les denúncies perquè no hi ha proves que l'agent acusat fos el responsable de les lesions. Respecte a l'altre, l'absol perquè considera que el guàrdia civil no tenia cap altra opció sinó carregar contra els votants per entrar a l'escola aquell dia, i afegeix que l'agent va clavar un sol cop de porra a la cuixa a l'altre denunciant, a la zona "menys lesiva" possible i sense "acarnissar-s'hi".

La sentència conclou que l'actuació de l'agent "no va ser desproporcionada". Els dos ciutadans li reclamaven 1.080 euros de multa per dues faltes de lesions. Però el jutjat ha acceptat els arguments de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, que no acusaven el guàrdia civil i en van demanar l'absolució durant el judici.

Complint el seu deure

El jutge recorda que els agents desplegats l'1-O tenien l'ordre d'impedir el referèndum i entén que, en el cas de les càrregues efectuades en aquest centre de Sant Esteve Sesrovires, el guàrdia civil acusat va haver d'utilitzar la porra per poder aconseguir apartar els ciutadans que eren a l'exterior i a l'interior del centre i assegurar que la comitiva judicial pogués entrar a l'escola per requisar les urnes.

La denunciant que acusava l'agent de lesions va rebre el cop de porra a la cuixa dins el centre, mentre s'acostava a la porta de l'escola per intentar impedir l'entrada de la Guàrdia Civil amb les mans alçades. Tot i això, el jutge considera que la seva actitud "podia provocar que més persones la seguissin" i tornessin "a taponar" l'entrada del centre.