La primera sentència a Espanya per stealthing, el concepte que defineix l'abús sexual d'un home que es treu el condó durant una relació tot i no tenir el consentiment de la seva parella sexual, es va dictar el maig de l'any passat. Va ser un jutjat d'instrucció de Salamanca el que va condemnar un home a una multa de 2.160 euros per haver-se tret el preservatiu sense que la dona li hagués donat permís. A Catalunya no consta cap condemna per stealthing però s'ha jutjat almenys un primer cas. El judici va ser fa tres setmanes a l'Audiència de Barcelona, que ha absolt un home per treure's el condó durant una relació sexual en un hotel de Calella, al Maresme. Segons la sentència, no ha quedat "acreditada" la pràctica de stealthing.

L'home s'enfrontava a quatre anys de presó. La Fiscalia feia aquesta petició perquè demanava condemnar-lo per un delicte d'abús sexual per un cas de stealthing. Però la secció tercera de l'Audiència diu que les proves són "insuficients" per arribar a aquesta conclusió. Els fets van arrencar el 5 de juliol de l'any passat a Pineda de Mar, on es feia un festival de música en el qual van coincidir l'acusat i la víctima. D'allà van anar a un hotel de Calella on s'allotjava l'home. Els dos van decidir tenir una relació sexual i ella li va donar un condó a ell, que se'l va col·locar. Quan estaven enmig de la relació, la dona es va adonar que l'home no portava el preservatiu i l'hi va retreure.

El que el tribunal considera que no s'ha demostrat és que l'acusat continués la relació sexual –amb penetració– tot i l'oposició de la dona ni que ella l'hagués de colpejar al cap per fer-lo aturar, com havia declarat la víctima. La defensa de l'home va al·legar que ell no havia mantingut l'erecció perquè havia begut alcohol, que per això havia "perdut" el condó de manera involuntària i que quan ella se n'havia adonat havia parat. Davant les dues versions, l'Audiència ha recordat que la dona, que viu a Califòrnia, no va anar al judici perquè no se l'havia pogut localitzar. Per això el tribunal, format per dues magistrades i un magistrat, s'ha basat en la gravació de la declaració d'ella al jutjat d'instrucció.

Sense llenguatge no verbal

"No hem pogut veure el rostre d'ella perquè la gravació es fa des d'una càmera que recull un pla general de la sala", argumenten els jutges, que afegeixen que tampoc han pogut observar "en detall" els moviments de les seves mans o els canvis en l'expressió facial. "Hem perdut tota percepció del llenguatge no verbal", expliquen. El tribunal també recorda que la dona parlava en castellà però que la seva llengua habitual és l'anglès. Unes "incidències" que causen una "dificultat" en la valoració de la seva declaració. Així mateix, l'Audiència qüestiona que no consti que l'acusat tingués cap lesió si ella li havia donat un cop de cap per aturar-lo.

Per acabar, els magistrats manifesten que la versió de l'acusat sobre la "pèrdua del preservatiu" és oposada a la de la Fiscalia, que havia dit que la víctima només hauria tingut sexe amb ell si utilitzava un condó i que l'home havia sigut conscient que sense el preservatiu ella no hauria acceptat cap relació. Però el tribunal descarta que sigui una pràctica de stealthing perquè la dona no havia assegurat que la col·locació del condó fos una condició sine qua non i considera que no es desprèn de la declaració d'ella que ell es tragués el preservatiu de manera intencionada. La sentència absolutòria es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.