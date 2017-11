Absoltes dues regidores de la CUP de Barcelona de l'agressió a un guàrdia urbà

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona ha absolt les regidores de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona María José Lecha i Maria Rovira de l'agressió a un guàrdia urbà. Les regidores estaven acusades per una suposada agressió a un agent i representant del sindicat CSIF durant una concentració a la Ciutat de la Justícia el desembre de l'any passat, en suport a l'exregidor de la CUP Josep Garganté. Per aquest cas, la fiscalia demanava per a elles una multa de 180 euros per un delicte lleu de lesions i els reclamava una indemnització de 245 euros per al guàrdia urbà per les lesions. La CUP ha fet pública aquest dijous la sentència absolutòria.

Novetats sobre el #CasGuàrdiaUrbana:

Les regidores de la CUP Capgirem Barcelona @mrovira i @MJLecha absoltes en el judici per la denúncia del CSIF.

Seguim lluitant contra la impunitat ! pic.twitter.com/oCMyJNP7mY — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 30 de novembre de 2017

El tribunal ha considerat que en el judici es van produir dues versions contradictòries entre el denunciant i les acusades. El jutjat ha afegit que no es va disposar de cap testimoni imparcial i que en les imatges dels fets "només es pot apreciar un tumult en què en algun moment semblen identificar-se ambdues parts". "Però no apareixen les suposades actuacions materials agressives" que afirma el denunciant, ha conclòs el tribunal. Per això, ha decidit absoldre les dues regidores de la CUP de Barcelona.

La fiscalia, així com l'acusació particular i popular (aquesta última representada pel sindicat CSIF), acusaven Lecha i Rovira d'haver agredit l'agent de la Guàrdia Urbana: d'una banda, amb puntades de peu a les cames i, de l'altra, amb cops a l'abdomen i les costelles. Segons la denúncia, els fets s'haurien produït durant la concentració en suport a l'exregidor Josep Garganté, que estava acusat d'haver coaccionat un metge (una causa de la qual també va ser absolt). En aquesta concentració a la Ciutat de la Justícia hi havia dos grups de signe contrari, de la CUP i del sindicat CSIF, que es van enfrontar verbalment quan Garganté i el seu advocat es disposaven a fer declaracions als mitjans fora dels jutjats.