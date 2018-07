Acampada per aturar la construcció de dos blocs en una pineda a Castelldefels

L'arribada de la crisi econòmica va fer que molts projectes immobiliaris quedessin abandonats als calaixos dels grans promotors, que van haver de centrar tots els seus esforços a treure's de sobre els habitatges que ja tenien en cartera. Ara, una dècada després, l'economia s'ha reactivat, s'ha tret la pols a les iniciatives oblidades i, de retruc, han ressorgit les polèmiques que duien associades. I una d'elles és la que gira al voltant del projecte de construcció de dos edificis de pisos a l'entorn del castell de Castelldefels.

A l'extrem menys elevat de l'avinguda del Primer de Maig hi ha una pineda que el 2008 va deixar de ser zona verda i va passar a ser urbanitzable, en virtut d'una permuta que volia alleugerir la càrrega d'edificis de la part de darrere de la muntanya on hi ha el castell. En aquell moment els veïns ja es van oposar al canvi, però com que finalment el projecte es va aturar la protesta va quedar en un segon pla. Fins que fa uns dies l'aparició de tanques a la zona va disparar les alarmes del veïnat.

540x306 Aquest dimecres a la tarda els veïns s'han reunit en assemblea. / PLATAFORMA SALVEM LA PINEDA DEL CASTELL Aquest dimecres a la tarda els veïns s'han reunit en assemblea. / PLATAFORMA SALVEM LA PINEDA DEL CASTELL

Va ser llavors quan l'Ajuntament va convocar una audiència pública per respondre els dubtes dels veïns, amb la voluntat d'apaivagar els ànims. Però no va funcionar i alguns dels assistents van crear la Plataforma Salvem la Pineda del Castell per organitzar l'oposició al projecte. A continuació van instal·lar-se amb tendes d'acampada a la zona on s'han d'aixecar els edificis amb la ferma intenció de no deixar passar les màquines. "Estem cansades de tota la sobreexplotació constructiva i de l'especulació que hi ha aquí a Castelldefels. A més, aquí estem parlant d'una zona de corredor biològic, perquè tenim tota la zona del Garraf al darrere. No és només l'impacte visual, sinó també la interferència que fa sobre la flora i la fauna de la zona", explica la Sira. Segons la plataforma, el propietari actual vol construir aparthotels de luxe i no pisos de lloguer lliure, tal com se'ls ha explicat.

Des de l'Ajuntament, en canvi, s'afirma que la modificació del Pla General Metropolità del 2008 té un impacte positiu en el medi ambient perquè redueix el terreny edificable i augmenta la zona verda. Uns arguments que els veïns rebaten assenyalant que, a canvi de l'alleugeriment de la part de darrere de la muntanya, es va "espatllar" la part del davant, que fins aleshores era zona verda. "Nosaltres mirem pels veïns en general, no pels d'una zona concreta. Tots plegats hem d'entendre que hi ha unes propietats privades, uns drets d'edificabilitat i una legalitat que cal complir", apunta l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda. En aquest sentit, alerta que si aturen la licitació de les obres hauran d'indemnitzar amb 40 milions d'euros la propietat, i que, a més, se'ls pot acusar de prevaricació.