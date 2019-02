Mor la passatgera davantera d'una furgoneta en un accident de trànsit a l'AP-7

El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dilluns que la passatgera davantera d'una furgoneta ha mort en una col·lisió a l’AP-7 a Altafulla (Tarragonès) per causes que encara s'estan investigant. Segons els Mossos d'Esquadra, les primeres investigacions 'in situ' apunten que una de les rodes del camió ha rebentat. Trànsit ha detallat que un camió que transportava blocs de formigó i que circulava en sentit sud per l'autopista ha xocat contra la mitjana i ha bolcat. A causa de la bolcada, la càrrega del camió ha envaït el carril contrari i ha afectat el trànsit en sentit nord.

A l'accident s'hi han vist implicats altres vehicles, entre els quals una furgoneta. A conseqüència de la topada la passatgera davantera de la furgoneta ha mort. Amb aquesta ja són 18 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 19.12 h i, arran de la incidència, s'han activat set patrulles del cos policial, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària, en un primer moment s'ha tallat el trànsit en tots dos sentits de la marxa, però Trànsit ha informat en una piulada que ja s'han habilitat carrils en totes dues direccions.