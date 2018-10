Aconsegueixen per primera vegada que dos ratolins femella tinguin fills sans

Un mamífer necessita un altre mamífer del sexe oposat per tenir fills, almenys fins ara. Però, ¿i si dos mamífers del mateix sexe poguessin tenir descendència? És el cas de dos ratolins femella que han tingut 29 cries sanes. Un grup de científics han aconseguit per primera vegada que això passi combinant l'ADN de les dues femelles. També ho han fet amb mascles, però les cries no han sobreviscut.

Un estudi publicat a 'Cell Stem Cell' i difós per la revista 'Nature' explica la complexitat de la tècnica. Els científics creuen que dos mamífers del mateix sexe no es poden reproduir perquè hi ha unes regions genètiques de l'ADN que contenen una mena d'etiquetes que desactiven el gen que ho permet.

L'autor de l'estudi, Qi Zhou, i el seu equip de l'Acadèmia Xinesa de Ciències de Pequín van extreure aquestes regions de les cèl·lules mare embrionàries d'una femella i en van combinar una amb un òvul de l'altra. En el cas dels mascles, van agafar una cèl·lula mare i la van injectar, juntament amb l’esperma d’un altre mascle, en un òvul sense nucli. El científics van necessitar eliminar tres regions genètiques per produir 29 cries vives a partir de l’ADN de les dues femelles, 7 de les quals van tenir els seus propis fills. Perquè els mascles es reproduïssin, van haver d’eliminar set regions genètiques i van aconseguir 12 cries, però van morir dos dies més tard a causa de problemes respiratoris i de la presència de fluids als teixits.

El descobriment suposa un avenç en els factors genètics implicats en el desenvolupament d’embrions sans, tot i que els científics dubten que la tècnica pugui ser aplicada clínicament amb humans. Encara que Zhou assegura que l'estudi mostra que és possible “una nova manera de produir descendència entre mamífers del mateix sexe", els científics alerten que podria ser arriscat provar-ho amb persones perquè l'èxit ha sigut limitat.

