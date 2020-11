Aval al pla per expropiar la Casa Buenos Aires de Vallvidrera

L'Ajuntament de Barcelona continua endavant amb el pla per expropiar la Casa Buenos Aires, a Vallvidrera, incloure-la al catàleg de patrimoni protegit i construir-hi habitatges per a gent gran respectant l'estructura original de l'edifici modernista. ERC ha donat suport al pla del govern municipal al ple d'aquest divendres, mentre que JxCat s'hi ha abstingut i Cs, el PP i la formació de Manuel Valls hi han votat en contra. L'oposició ha acusat l'equip de Colau d'expropiar immobles a caprici, de no haver manifestat interès per aquest antic hotel fins que no va ser ocupat – i desallotjat, el mes passat– i d'acabar pagant un preu molt elevat per aquesta expropiació, que de sortida es fixa en uns 3,5 milions d'euros.

El govern municipal, per mitjà de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que incloure la finca al catàleg de patrimoni, amb un nivell C de protecció, permet resoldre "l'anomalia" que suposava que un edifici com aquest es pogués enderrocar, com preveia la propietat, la congregació religiosa dels Pares Paüls, que té un acord de venda amb la societat London Private Company. Segons la tinent d'alcalde, el projecte que ara es planteja, que hi farà equipament per a gent gran i 37 pisos per a aquest col·lectiu, "dona resposta a les necessitats del barri".

Barcelona expropiarà la Casa Buenos Aires per evitar l’enderroc

ERC, que ha sigut l'únic grup que ha donat suport a l'expropiació, ha criticat que l'actual catàleg de patrimoni condueix a "l'arbitrarietat" que suposa que el consistori sí que adquireixi les casetes del carrer Encarnació i no el gimnàs social Sant Pau, o sí la Casa Buenos Aires i no l'antiga masia de Can Raventós, on s'ha aprovat un projecte per fer-hi pisos de luxe que ara està investigant l'Oficina d'Antifrau.

En nom de JxCat, el regidor Jordi Martí, tot i defensar el projecte de fer pisos per a gent gran, ha defensat l'abstenció pel "despropòsit" de gestió del govern municipal, a qui ha acusat de no haver-se interessat per l'edifici fins que no va ser ocupat per col·lectius del barri, que en volien evitar l'enderrocament. Martí ha assegurat que la compra acabarà sent força més cara del que es preveu perquè el procés es judicialitzarà, atès que el govern no ha arribat a cap acord amb la propietat.

"No es pot fer urbanisme a caprici", ha etzibat Jose Corbacho, de Cs, que ha assegurat que el preu que es pagarà per aquesta operació serà "desorbitat". També el PP i Barcelona pel Canvi han atacat l'equip de govern amb el preu i la manera com s'ha optat per l'expropiació. Els populars han assegurat que l'equip de Colau buscava "blanquejar" l'ocupació amb operacions com aquesta i Manuel Valls ha demanat "no governar a cop de talonari".