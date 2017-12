Acord entre Colau i els restauradors per flexibilitzar l'ordenança de terrasses

Després de més de dos anys de conflicte, el govern d'Ada Colau i el Gremi de Restauració de Barcelona han firmat la pau amb l'ordenança de terrasses. Aquest dimarts l'alcaldessa i el president del gremi, Pere Chias, han anunciat aquest dimarts un principi d'acord per a la "flexibilització" de l'ordenança de terrasses. En l'anunci -amb la voluntat de demostrar un ampli consens- hi han participat tots els grups de l'oposició, excepte C's, que estava disconforme amb les maneres de procedir del govern municipal.

En el nou text, alguns dels punts més polèmics han estat flexibilitzats, com ara les distàncies entre les taules i els elements urbans, així com l'ocupació màxima de la vorera. A més, les llicències prèvies al 2014 no hauran de reformar els lavabos per continuar tenint terrassa i s'acaba amb les ordenacions singulars en un termini màxim de dos anys, algunes d'elles judicialitzades. En el seu lloc es crea la figura de les zones de criteris territorials.

"Aquest acord arriba en un moment molt positiu: és bo per Barcelona i però també pel conjunt de Catalunya", ha expressat Colau, que ha afegit que es dona el missatge que "no ens aturem". Al seu torn, el director general del Gremi, Roger Pallarols, ha destacat que per fi "s'enterra definitivament el conflicte".

Pel que fa al calendari, està previst que la tramitació de la modificació de l'ordenança s'iniciï aquest desembre i que s'aprovi definitivament a principis d'any.