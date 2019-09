Extingeixen el foc en un camió amb combustible a la C-16

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit cap a les vuit del vespre l'incendi al camió que transportava benzina i gasoil que ha cremat a la carretera C-16, al seu pas per Terrassa. L'incendi s'ha originat cap a les dues del migdia i ha obligat a activar el pla d'emergències Transcat. També ha calgut tallar la carretera, així com la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Terrassa Rambla i les Fonts. Aquest punt ferroviari ja s'ha restablert, però la carretera continua tallada en sentit nord –es fan desviaments per la sortida 19- perquè ara els Bombers treballen per transvasar la càrrega que roman a la cisterna, que ha provocat una fuita important. Onze dotacions dels Bombers segueixen treballant-hi.

Continuem les maniobres al camió de la C-16 a #Terrassa. Ara cal transvasar la benzina i el gasoil que romanen a la cisterna, i que han provocat una fuita important. Seguim a lloc amb 11 dotacions de #bomberscat

📹 de la maniobra d'extinció pic.twitter.com/7fcn1Lugtf — Bombers (@bomberscat) September 24, 2019

Després de l'incendi, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) perquè el camió transportava benzina (20.000 litres) i gasoil (més de 15.000 litres).



Les dotacions terrestres dels Bombers també han fet un cordó de seguretat al voltant del camió sinistrat i han habilitat un camí perquè pugin circular els vehicles, que han quedat aturats a la carretera a causa de l’accident.

La C-16 està tallada en sentit nord a l’altura de Terrassa i a la C-58 s'ha reobert un carril en aquest mateix sentit, després que les dues vien quedessin bloquejades.