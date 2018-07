Activistes de les tancades antiracistes acampen a la plaça Sant Jaume

Un grup d'activistes de les tancades d'immigrants i antiracistes ha instal·lat una desena de tendes de campanya aquest dissabte al vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb la previsió de passar-hi la nit. Els membres de les protestes que ocupen l'Escola Massana i altres espais de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Blanes han traslladat les seves reivindicacions davant de l'Ajuntament i la Generalitat.



Un centenar de persones s'han concentrat a Sant Jaume cap a les 7 de la tarda i una part dels concentrats preveuen ocupar la plaça fins a les 7 del matí de diumenge. Duien pancartes amb els lemes "Papers per a tothom", "Tanquem els CIE" o "La llei d'estrangeria mata". Els activistes han cridat proclames a favor dels drets dels immigrants, alguns han fet actuacions musicals, altres han explicat les seves experiències i també han preparat entrepans per sopar a la plaça Sant Jaume.



"Volem fer visible que estem sent exclosos", ha dit l'activista i participant a la tancada Norma Falconi a l'ACN. Falconi ha exigit respostes a les peticions que van traslladar al govern de Barcelona i a la Generalitat i també una reunió amb el govern espanyol. "No marxarem de les tancades fins que les tres administracions no ens donin el que estem demanant", ha assegurat l'activista.



Els membres de les tancades antiracistes demanen la derogació de la llei d'estrangeria, l'empadronament sense domicili, la nacionalitat sense examen, la despenalització de la venda ambulant, la sanitat universal, drets per a tots els migrants i refugiats, lluitar contra el racisme institucional i la violència masclista i el tancament dels CIE, entre d'altres.