Colau calcula que l'Ajuntament de Barcelona deixarà d'ingressar 200 milions

L'Ajuntament de Barcelona calcula que deixarà d'ingressar uns 200 milions d'euros pel coronavirus. Una crisi en què el consistori ha invertit, almenys, 10 milions i que forçarà a revisar la despesa prevista per al 2020. Són algunes de les dades que ha donat l'alcaldessa, Ada Colau, en una entrevista a Betevé.

La caiguda d'ingressos es deu al tancament de negocis i, sobretot, al turisme, que està sense activitat mentre durin les mesures de confinament. Només en aquest sector, l'alcaldessa creu que es deixaran d'ingressar 40 milions d'euros. Per tant, caldrà revisar la despesa "i s'haurà de fer des del diàleg amb tots els grups per establir les prioritats", ha comentat. Colau ha detallat que l'Ajuntament ha invertit en serveis socials per ajudar els col·lectius més desfavorables i que els 10 milions que porten gastats fins ara (en diferents conceptes) "no seran la xifra final" sinó que creixerà "molt més". A més, ha demanat al govern espanyol que permeti "un relaxament de l'endeutament municipal" perquè el consistori pugui contribuir a "reactivar l'economia de les ciutats".

Just abans del pont de Setmana Santa, que serà atípic, i a les portes d'una setmana en què s'acabarà el confinament total, l'alcaldessa ha avalat les mesures que adopta el govern espanyol perquè "en cap cas es tornarà a la normalitat", ja que "el confinament es manté per a la majoria de la població". "Tornar al primer decret d'alarma vol dir tornar a un punt on es va baixar un 90% l'ús del transport públic i al voltant del 70% l'activitat a la ciutat". Això sí, Colau demana "que hi hagi molta claredat en el missatge que la majoria de la gent s'ha de quedar a casa".

Crítica amb els que marxen de Setmana Santa

L'alcaldessa destaca que "la corba de contagis s'està estabilitzant", que la gent "n'és prou conscient" i que, per tant, ningú es pot "relaxar". "Cal un últim esforç de màxim confinament possible per consolidar aquest canvi de tendència". En aquest sentit, ha sigut contundent amb les persones que han marxat a la segona residència tot i l'estat d'alarma. Ho qualifica de fet "inacceptable" i titlla aquests ciutadans d'"insolidaris" en "un tema de salut que afecta els més vulnerables i la gent gran". També ha dit que la Guàrdia Urbana està col·laborant amb els Mossos fent controls i que aplicaran les sancions que calgui.

Finalment, sobre les residències de persones grans, molt afectades pel coronavirus, Colau ha donat valor al fet que s'hagin fet trasllats massius els últims dies per protegir els residents, però creu que no és suficient. "És urgent traslladar les persones amb símptomes per evitar més contagis i més morts, perquè estem parlant dels col·lectius més vulnerables. Han pujat els últims dos dies però han de pujar més", deia, referint-se als trasllats que ha fet la Generalitat.