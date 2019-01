Ada Colau preveu crear el dentista municipal amb preus socials de cara a finals d'any

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat avui que l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits necessaris per crear el primer servei de dentista municipal obert al públic d'Espanya i amb preus per sota dels de les clíniques barcelonines, que se situen entre les més cares de l'Estat. La previsió és que, si es compleixen tots els tràmits, el servei estigui en marxa a finals del 2019 i pugui atendre en un termini de dos anys unes 36.000 persones.

Amb una inversió de mig milió d'euros, la cartera de serveis de la primera clínica inclouria les extraccions, periodòncies, neteges dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis removibles i fixes, fèrules, implants i ortodòncies.

L'ajuntament calcula que els tràmits legals necessaris per crear aquest nou servei, entre els quals l'aprovació en el ple del mes de març, estaran enllestits aquest 2019. Colau ha assenyalat que l'objectiu del servei és arribar a "la població que més ho necessita", el 12% de ciutadans barcelonins que, segons les enquestes, "sacrifiquen anar al dentista" per motius econòmics.

El pla de viabilitat preveu que es podrien arribar a atendre unes 36.000 persones a l'any, 18.000 ja durant el primer exercici i amb només un centre en funcionament on treballarien 23 professionals i que s'ubicaria en un local de lloguer als districtes de Sant Martí, Sant Andreu o Nou Barris, que és on hi ha més persones que no van al dentista per motius econòmics.

Ada Colau s'ha mostrat convençuda que el servei municipal de dentista podrà oferir preus fins a un 40% inferiors als del mercat "perquè no anirem a fer benefici perquè és servei públic" i serà sostenible. En la presentació, l'alcaldessa també ha reclamat a la Generalitat i al govern central que incloguin els serveis d'odontologia en el sistema de salut, que ara només ofereix el d'extracció.

La proposta del consistori ja disposa de tots els estudis previs sobre el seu encaix legal i sostenibilitat econòmica. Les tarifes que garantirien la sostenibilitat de l'activitat oscil·larien entre els 55 euros d'una obturació i els 160 euros d'una endodòncia, passant pels 30 euros d'una higiene (els tres procediments més habituals i que representen el 60% de les sessions en qualsevol clínica dental).

Dues clíniques per al segon any

La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, que ha presentat la proposta amb l'alcaldessa, ha explicat que el segon any obriria el segon local, amb la mateixa oferta que el primer: vuit butaques, 4 odontòlegs, 9 auxiliars d'odontologia, 3 higienistes, 6 persones per treballar a la recepció i una coordinadora del centre.

"No farem competència deslleial a ningú. Els preus seran ajustats. S'entra amb una quantitat de mercat petita per capturar aquella part que necessita anar al dentista i no hi va per una qüestió econòmica", ha subratllat Tarafa, que ha explicat que la voluntat és "anar junts amb el Col·legi d'Odontòlegs" amb el qual, ha dit, ja han mantingut contactes.