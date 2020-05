Adela Simon, la infermera que va portar Nightingale a Barcelona

260x366 Una infermera atenent un pacient en un hospital de Madrid als anys 60. / ALONSO / EFE Una infermera atenent un pacient en un hospital de Madrid als anys 60. / ALONSO / EFE

Les idees de la pionera Florence Nightingale també van arribar a Barcelona però molts anys més tard. Una de les infermeres que més va revolucionar el sistema sanitari català, en els últims anys del franquisme, va ser Adela Simon Pera (Barcelona, 1919-1979). Quan encara no havia fet els 18 anys i en plena Guerra Civil, va entrar com a estudiant a l’Escola d’Infermeres de la Generalitat de Catalunya. Però amb la victòria franquista el seu títol no tenia cap validesa i va acabar marxant a Anglaterra. “Allà va estudiar a l’Escola Professional Nightingale amb seu a l’Hospital de Saint Thomas, que el 1860 havia fundat Nightingale”, explica Roser Valls, catedràtica ja retirada de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

La reforma de Sant Pau

Va acabar tornant a Espanya i, amb el model de la famosa infermera britànica com a inspiració, va organitzar el departament d’Infermeria del nou Hospital General d’Astúries. Posteriorment, a Barcelona, entre el 1966 i el 1971, va reorganitzar els hospitals de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. “Fins aleshores hi havia un model de beneficiència i les que tenien cura dels malalts eren monges que moltes vegades no tenien una formació professional -assegura Valls-. Va dotar totes les sales d’infermeres titulades i només van quedar encarregades dels malalts les religioses amb titulació”. A més, la directora de l’escola d’infermeria de Sant Pau i una de les infermeres que va formar, Pilar Masgrau, va ser la responsable de la reforma de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’estela de Nightingale, doncs, també va arribar a Barcelona.