Renfe rectifica i mantindrà tallada la circulació entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet

La circulació ferroviària entre les estacions de Manresa i Sant Vicenç de Castellet continua tallada des de divendres a la tarda per la col·lisió de dos trens de viatgers de les línies R4 i R12 a Castellgalí. Malgrat que Renfe havia informat que restabliria la línia dimarts, el sindicat ferroviari SEMAF es va negar a circular-hi "fins que s'analitzin i es solucionin les deficiències de les actuals instal·lacions de seguretat".

"No tolerarem el reinici de l'operació en condicions similars a les que hi havia amb anterioritat a l'accident", deia el sindicat en un comunicat. Renfe, hores després, rectificava anunciant que mantindria el servei alternatiu per carretera. Tot i haver finalitzat dilluns a la tarda els treballs de retirada dels trens implicats, tècnics d'Adif encara estan finalitzant la reparació dels danys ocasionats en la infraestructura, que fonamentalment han afectat la via.

SEMAF ha paralizado esta tarde la actividad ferroviaria entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa ante la inminente reapertura del tramo tras el accidente acaecido el pasado día 8 en las mismas condiciones existentes previas al accidente. pic.twitter.com/pAzMtYTQkD — SEMAF (@_SEMAF_) 11 de febrer de 2019

Per a aquestes reparacions ha sigut necessari actuar en un tram de 200 metres, en els qual s'han reposat 90 metres de carril i 280 travesses (peça de fusta entre raïl i raïl), a més de reforçar les subjeccions i fer una desena de soldadures. A més, s'han executat operacions d'anivellament i perfilat de la via en una longitud de 600 metres. Prèviament es van adequar 300 metres de la catenària per permetre els treballs de retirada del material afectat.

L'accident va tenir lloc a les 18.20 h de divendres, quan un tren regional i un de Rodalies van xocar frontalment al punt quilomètric 306,500, a l'altura de l'antiga estació de Castellgalí. La maquinista d'un dels combois va morir en l'accident i desenes de viatgers van resultar ferits, sis dels quals greus, que han evolucionat favorablement. A hores d'ara queden nou hospitalitzats, dos dels quals en estat greu.

Protesta

El mal estat de la línia R4 ha portat dilluns u nes 500 persones, segons la policia local de Manresa, a concentrar-se per demanar millores. Els manifestants han baixat des de la plaça Sant Domènec fins a l'estació de Renfe, on estava programada una assemblea oberta, sota el lema 'Volem inversió, volem un servei digne'.



El portaveu sindical de Comissions Obreres (CCOO), Carles Manzanares, ha explicat en declaracions a l'agència Efe que "la línia R4 és una de les més utilitzades per la classe treballadora i, quan es va inaugurar, fa cent anys, anava a la mateixa velocitat que ara: falta inversió".