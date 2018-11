Adif restablirà demà la circulació entre Manresa i Terrassa en via única

Adif ha anunciat avui que preveu restablir aquest dissabte la circulació per una via en el tram comprès entre Terrassa i Manresa, afectat per una esllavissada i posterior descarrilament d’un tren a l’altura de Vacarisses dimarts, 20 de novembre. Des de l'inici de la jornada, les línies de Rodalies R4 i R12 recuperaran parcialment el funcionament en aquest punt.

La R4 oferirà un tren per hora i sentit entre Manresa i Terrassa, cosa que suposarà un increment en el temps de viatge d'entre 10 i 15 minuts, mentre que la resta de la línia mantindrà el servei habitual. En la R12 (Barcelona-Lleida per Manresa), els viatgers s'hauran d'incorporar als trens de la R4 entre Manresa i Barcelona. En sentit Lleida, els viatgers hauran d'avançar la seva sortida d'origen al tram l’Hospitalet - Terrassa - Sant Vicenç de Castellet uns 30 minuts per enllaçar amb el seu tren de la R12 a Manresa. Aquests horaris tornaran a modificar-se a partir de dilluns vinent, per adaptar-los a la nova situació.

Mentrestant, continuen les tasques dels tècnics d'Adif i Renfe per normalitzar el servei, després de la retirada de neteja dels materials caiguts a la via i la retirada del tren sinistrat. Així, els operaris se centren a estabilitzar el mur i el talús, l'anivellament de la via i la reposició del sistema d'electrificació i del cable de comunicacions, entre d'altres feines.

Adif ha explicat en un comunicat que continua recollint i analitzant les dades per determinar les causes exactes que han provocat l'esllavissada en un punt, on s'havien fet importants obres de tractament i consolidació durant l'any 2017, com la col·locació de barreres estàtiques i dinàmiques i de malla protectora.